Te mostramos los alimentos ideales para quemar grasas

Alimentos y componentes para quemar grasa

Proteínas: te ayudan a crear músculo si hacés ejercicio y a acelerar tu metabolismo, ya que para digerirlas gastamos más calorías de las que nos aportan, siempre y cuando las cocinemos a la plancha o al vapor y prescindamos de salsas pesadas.







Frutas y verduras: elegí fruta fresca con un bajo índice glucémico como fresas, frutas del bosque, manzanas, peras, piña o pomelo. Son saciantes, nutritivas y el tentempié perfecto para mantener activado nuestro metabolismo. Respecto a las verduras, elegí las ricas en calcio -como el brócoli-, ya que es un aliado en la quema de grasas.







La canela: evita la subida brusca de glucosa que aparece después de comer alimentos dulces o con IG alto. Además, nos ayuda a reprimir las ganas de comer cosas dulces.

Agua: muchas veces pensamos que tenemos hambre y lo que nos ocurre en realidad es que tenemos sed o estamos deshidratados. Además el agua tiene un efecto saciante; si tomás un vaso antes de cada comida notarás que tenés menos hambre. Además, el agua beneficia el buen funcionamiento de nuestro sistema digestivo y ayuda a eliminar toxinas del organismo.

Transitamos la primavera, camino hacia el verano, y en nuestras manos está ayudar al organismo a ponerse en orden para las vacaciones. La manera de hacerlo es elegir bien lo que comemos. No se trata de alimentarnos sólo a base de ramas de apio y caldos depurativos, sino de ingerir alimentos que nos ayuden a quemar grasas y acelerar nuestro metabolismo, siguiendo siempre una dieta sana y equilibrada.Una experta en estos temas es la nutricionista estadounidense Haylie Pomroy, conocida también como "la gurú del metabolismo". Pomroy recibe en su consulta a celebridades como Jennifer López o Robert Downey Jr., asesora a muchas empresas en temas de nutrición y además es autora de La dieta del metabolismo acelerado y Quémalo (ambos títulos de Grijalbo). Una de las máximas de esta nutricionista es: "la comida no es el enemigo: la comida es, por el contrario, la rehabilitación que necesitás para revitalizar tu metabolismo lento y averiado, y convertir así tu cuerpo en una máquina quemagrasa".Huir de las dietas milagrosas, comer cinco veces al día y elegir alimentos nutritivos y de bajo índice glucémico son algunas de las pautas que brinda esta nutricionista. "A menudo las personas no nutren su metabolismo. Las dietas que prometen pérdida de peso luego cambiando radicalmente los hábitos alimenticios casi nunca funcionan ni son sostenibles. Una rápida pérdida de peso puede ser perjudicial si se pierde masa muscular. Sin embargo, la pérdida rápida de grasa no es perjudicial, sino todo lo contrario", comenta Pomroy."A quemar grasa nos ayudan todos los alimentos de bajo índice glucémico y una buena combinación de los alimentos, pero si no tenemos más remedio que comer mucho fuera de casa, la solución es optar por ensaladas de hortalizas, verduras, cocciones a la plancha a base de hierbas y especias", resalta la nutricionista Montse Feliu.: la carnitina se puso de moda para ayudar a quemar grasas durante el ejercicio. No hace falta que la compres, la carnitina se sintetiza en nuestro organismo a partir de lisina y metionina, aminoácidos que puedes encontrar en las carnes, aves, huevos y lácteos.: pan integral, arroz integral, pasta integral... Optá -siempre que puedas- por la versión integral de todos estos alimentos, porque los granos enteros poseen nutrientes y carbohidratos complejos que aceleran tu metabolismo estabilizando los niveles de insulina.: los ácidos grasos polinsaturados son los grasas buenas que te ayudan a perder peso a pesar de su alto calor calórico. Lo podés encontrar en nueces, semillas como la chía o el lino y en los pescados azules como el salmón, la caballa o la sardina.: cuando comemos algo picante, acostumbramos a sudar más de lo habitual, esto esto se debe a la capsaicina, que estimula los receptores de dolor en el cuerpo, aumentando la circulación y el ritmo metabólico. Sazoná tus platos con pimienta de cayena.: del kiwi, frutas del bosque, cerezas, cítricos, pimientos, crucíferas... nos ayuda quemar grasas y además, tiene efectos antiinflamatorios que ayudan a eliminar líquidos.La glándula tiroides necesitapara funcionar correctamente y producir hormonas "devora-grasas". El yodo se encuentra en alimentos como la sal yodada, los pescados de mar y los mariscos, los champiñones, las espinacas y las zanahorias.