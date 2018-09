Te mostramos cuál es la no dieta para adelgazar

En junio de este año un grupo de médicos consideró la dieta de los países escandinavos como la más simple del mundo. No se cuentan calorías ni se pesan los gramos de proteínas, grasas o hidratos de carbono.





-1 porción de proteínas de buena calidad (del tamaño de una mano).









– 2 porciones de vegetales (verduras y frutas).





– 1 porción de grasa de buena calidad (animal o vegetal).





-Si se quiere, se puede comer una rodaja de pan integral.

-Lo que hay que tratar siempre es de ver cómo identificar el momento, obvio. Si tengo que almorzar solo en la cocina del consultorio un jueves al mediodía, como adecuadamente. Ahora, por ejemplo, si el sábado tengo un cumpleaños, voy a desayunar bien, voy a almorzar bien, a la tarde tomo el té y en la fiesta como lo que haya, lo disfruto. Y luego, con la misma naturalidad que hice eso, me levanto el domingo y vuelvo a comer bien.





El especialista afirma que la comida no es el enemigo. Es más, señala que, bien usada, es nuestro principal aliado. Y que comer no es ilícito: se puede comer pizza o helado.Ambas están validadas científicamente, porque son equilibradas, completas y beneficiosas para la salud. Además se encuentran entre los países con menor prevalencia de obesidad en el mundo. Conviven con naturalidad los cuidados con el placer, cosa que se subestima habitualmente, y es determinante para instalarse en algo sostenible para toda la vida.Coincide con el equilibrado plan mediterráneo, solo cambia el aceite de oliva, por el de canola de los nórdicos.– 1 porción de almidones.-Un vaso de yogur o un vaso de leche o un licuado de banana + una fruta y 3 o 4 almendras.– Lo ideal es hacer cuatro comidas, porque lo que sabemos es que el testeo que hace el hipotálamo de cómo están los nutrientes en sangre se hace cada 3 o 4 horas, y así (haciéndolo de esta manera), la biología está tranquila. (El hipotálamo) dice: "Están los nutrientes, quemá las grasas", y ahí se baja de peso, no porque restrinja, sino porque el cerebro está tranquilo y decide quemar las grasas, entonces el adelgazamiento es mucho más adecuado.–No es necesario, para mí todo lo que se agrega y que termina estresando, termina complicando más las cosas.–No, más grave es no comer. George Bray, el ex presidente de la Asociación Americana de Obesidad, dice:A veces el paciente dice: 'Traté de comer poquita ensalada', entonces, esa hambre que no calmó deriva en que a las dos horas se coma tres galletitas. Hizo muy mal negocio.-Comer calorías de pechuga, calorías de tomate, no es lo mismo que consumir calorías de alfajor o de galletitas. Hay publicidades engañosas que te dicen "son las mismas calorías que una manzana". Primero que 100 calorías de una manzana son totalmente manejables por el cuerpo, incluso si comes tres (manzanas), al cuerpo le es fácil eliminar el excedente de eso, en cambio, las calorías de las galletitas se asimilan todas.-La actividad física es fundamental.– Ejercicios de resistencia, de poco peso, mucha repetición.-En general, uno tiene que pensar en no lesionarse, cuanto menos peso y más repeticiones, menos posibilidad de lesión tenes. A partir de los 35 años, las lesiones son muy frecuentes. Tratar de hacer entre 20 y 25 repeticiones. Lo que es importante es llegar al punto de fallo, hasta que duela.-Sí. Con que camines o corras 15, 20 minutos después de haber hecho media hora de ejercicios de resistencia, esa es la combinación ideal.– No hay que pesarse. Hay un montón de lugares donde poner la energía. Si uno come la combinación de alimentos recomendados, hace ejercicios de resistencia y un poco de aeróbico, es el combo adecuado para colocar la energía. Ponerla en sitios como el "pesarse" es malgastarla.Estás evaluando cosas que no sabés, porque, por ahí, el paciente todavía no fue al baño y eso actúa como un gatillo disparador negativo. Cuando subís a la balanza, subís una bolsa con todo lo que hay adentro. Escucho muy seguido: "Me re angustié, y entonces me comí todo". Somos muy vulnerables a todas esas informaciones.– Recientemente en un Congreso en Viena, mostraba cómo comían toda la población de distintas comunidades del mundo de lunes a viernes y sábado y domingo. Los fines de semana la cantidad que come la gente aumentaba un montón con respecto a la semana. Indudablemente los seres humanos comemos muchísimo por vida social. Lo importante es naturalizar esa parte, de hecho la Organización Mundial de la Salud define salud como el completo estado de bienestar físico, psíquico y social.Los trabajos demuestran que uno de los problemas más difíciles de las dietas es que los humanos manejamos una lógica binaria. Es como si yo te dijera "me ensucié, ya está. Puse primera y desayuno con manteca y facturas y le pongo crema", como si le aplicaran premios morales a la biología. Mucha gente dice: 'Ya pequé, ya está. Ya que la hago, la hago bien'.Hoy dos son los factores convencionales de la obesidad: que la gente come mal y se mueve poco. También están los factores no convencionales y que uno de ellos se llama deuda de sueño. Acá se produce un aumento de cortisol y entre otras cosas ese cortisol no permite adelgazar.-Tomar decisiones incorrectas. Comprar productos inadecuados, la gente que gasta un montón de dinero por mes al consumir dietas en polvo: bajan 5 kilos y luego suben 9. No exagerar con los cuidados, porque la exageración produce cortisol, también.-Una frase que usan los escandinavos, ellos llaman lagom, que es: ""Not too little, not too much. Just Right",infobae