Te enseñamos a hacer deliciosas y tenebrosas galletitas de Halloween

Yo nunca he renegado de Halloween, y creo que si me gusta esta festividad es "por culpa" de la cocina. Tener una excusa para trastear con recetas divertidas para compartir me parece estupendo, pero sí admito que las de tipo asqueroso me echan un poco para atrás. Me quedo mejor con recetas de Halloween como unas galletas caseras tematizadas. Estas adorables galletas araña tienen el espíritu de la fiesta y sin dar repelús.