Te enseñamos a eliminar esos granitos del brazo

Sin duda, hemos visto o vivimos con una persona que tiene unos granitos en los brazos que no son acné, ni mucho menos alguna alergia, pero ¿Qué son esas bolitas rojas?



De acuerdo a especialista médicos, estos granitos le salen a las personas celiacas, o para que lo entendamos mejor, aquellas mujeres (en su mayoría) que son alérgicas o intolerantes al gluten.



En pocas y resumidas palabras le tiene cierta alergia a los alimentos que contienen proteínas que se encuentran en el trigo, la cebada, la avena, entre otros que seguramente están ocasionando esos granitos en los brazos.



Bueno, con base a esa conclusión pueden estarte surgiendo algunos síntomas que tu no encontrabas solución.



Mira la lista de síntomas que esos granitos en los brazos te están ocasionando:

-Dolor de estómago. Normalmente después de comer algún alimento con gluten.

-Mareos. Al ser intolerante a este ingrediente puedes sufrir una sensación extraña de equilibrio.

– Cambios de humor. A menudo te encuentras irritable, con ansiedad y no puedes explicar esos cambios de humor.

– Migraña crónica. Empieza a doler la cabeza después de comer.

– Piel irritada- La respuesta del sistema inmune es mediante la creación de anticuerpo que provocan piel reseca, picazón y esos horribles granitos en los brazos.



– Fibromialgía. Sufrir dolores inexplicables en los músculos y tendones.

Si te suceden estos síntomas es hora de ir al médico para controlar tu dieta o saber cómo prevenir esta alergia al gluten.



Para que empieces a trabajar en esa alergia, mira 5 alimentos que tienen gluten y podrían estar generando esos granitos en los brazos:

– Todas las harinas y alimentos con trigo.

– Cubitos de sopa concentrados.



– La mayoría de papas fritas y caramelos.

– Arroz y pastas variadas.

– Pan, galletas y cereales.

Aunque la lista puede parecer muy larga y nada atractiva, cuidar tu alimentación te ayudará a evitar tener esos granitos en los brazos.



Fuente: tkm.com