Te decimos cómo evitar el apretón de manos

Los apretones de manos juegan un papel central en nuestras vidas debido a que son gestos comunes de saludo que sirven para crear confianza, mostrar nuestra personalidad o solventar problemas, entre otros asuntos.



Aunque ignorar este gesto de cortesía se considera una falta de respeto en muchas partes del mundo, desde el punto de vista biológico resulta perjudicial porque propicia el intercambio de un gran número de bacterias y otros microorganismos perjudiciales para nuestra salud, informa The Conversation.



Una investigación elaborada por especialistas de la Unidersidad de Colorado (Estados Unidos) indica que estrechamos nuestras manos con otras personas cerca de 15.000 veces en nuestra vida y eso supone un peligro, porque nuestras palmas tienen alrededor de 3.200 bacterias de 150 tipos diferentes.



Zonas libres de apretones de manos

En muchos hospitales también están preocupados por la difusión de gérmenes mediante esta vía, debido a que en los centros médicos el grado de higiene es bajo.



De hecho, algunos médicos abogan por crear zonas en las que no se ponga en práctica este ritual porque algunas investigaciones ya han confirmado la eficacia de esa medida.



Al mismo tiempo, ciertos profesionales tratan de promover métodos alternativos para saludarse, como el choque de puños, una sonrisa o un simple intercambio de miradas.



Opciones alternativas

En el mundo existen muchas otras formas de saludar con escaso o nulo contacto físico —como inclinar la cabeza o agitar la mano— que minimizan el peligro de manera significativa.



Como el apretón de manos no va a desaparecer de un día para otro, para reducir el número de infecciones los especialistas recomiendan lavarse las manos más a menudo.