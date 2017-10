Te damos los tips de cómo ubicar el módem para tener la mejor señal de Wi-Fi

4. Mejora el alcance de tu router

La primera opción son los repetidores wifi, que se conectan al router a través de un cable Ethernet y reenvían la señal a los dispositivos más alejados. El inconveniente es que los repetidores deben estar siempre conectados por cable con el router, lo que puede ser algo incómodo. Por eso, otra opción es utilizar uno de los llamados dispositivos PLC, que funcionan como un enchufe.





Si has probado todas las opciones anteriores y no se ha solucionado el problema, quizás no te quede más remedio que instalar un aparato extra, sobre todo si vives en una casa de varias plantas o con paredes muy anchas.BBC News