Te contamos qué mujeres son las mejores novias según su signo

Estas son las mejores novias según el signo zodiacal:





Sagitario: Las sagitarianas suelen ser sus peores enemigas pero con sus parejas jamás serán tan duras; ellas ayudarán a su novio a levantarse y ver su potencial. Son leales, aman muy fuerte, piensan en todos y en todo, y cuidan con toda sus fuerzas a su pareja.





Piscis: Son mujeres tímidas pero, si conquistan su corazón, son su principal sistema de apoyo y aman incondicionalmente. Cuando su pareja están atravesando por un mal momento, las pisciana se esfuerzan para hacerla sentir mejor. No tienen intención de herir, no pelean porque no creen que así se solucionen los problemas.





Capricornio: Las capricornianas tratan de dar lo máximo. Son dominantes en la relación pero defienden a su novio con capa y espada. Aman sin restricciones, confían sus sentimientos plenamente a su pareja.





Libra: Son mujeres súper amables y siempre evitarán los conflictos. Las librianas se esfuerzan por ser positivas y felices para así contagiar a su pareja. Son dadoras natas, incluyen a su novio en todos sus planes y lo hacen sentir como la persona más importante.





Géminis: Son mujeres con dos lados muy diferentes: son divertidas y extrovertidas y, a la vez, oscuras y negativas. Cuando están en pareja tratan de ocultar el lado de ellas que no les gusta, son leales y confían en su novio, aman incondicionalmente y si la persona le llega a fallar no le da una segunda oportunidad.





Fuente: losandes