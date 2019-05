Te contamos los beneficios de no usar sostén

Es más, los especialistas aseguran que la idea de que los senos se "caerían" si no utilizamos sostén todos los días, parece ser un mito y más aún el uso extendido, durante más de doce horas al día, podría estar vinculado con una mayor incidencia en el cáncer de mamas. Por ejemplo, el Bra and Breast Cancer Study (Estudio de cáncer de mama y el brasier) de Estados Unidos, descubrió que las mujeres con tumores, tenían antecedentes de uso de sujetadores más apretados y por más tiempo que las que no habían desarrollado la enfermedad.





También en el ámbito de la salud, el no uso de sostén disminuye la posibilidad de contraer el hongo cándida, que prolifera en esa zona del cuerpo producto del uso de prendas mal ajustadas o incluso utilizadas por largos períodos de tiempo. Este problema es más recurrente en las mujeres de busto prominente y empeora si se vive en países tropicales.





Adicionalmente, el no utilizar corpiño ayuda a mejorar la circulación sanguínea en la zona, con los beneficios en cuanto a oxigenación y mejoramiento de los tejidos en esa área del cuerpo, por ejemplo evitando el oscurecimiento de ella.





Por último, los expertos aseguran que el no uso de sostén ayuda a que las mujeres conozcamos mejor nuestras glándulas mamarias, por lo que cualquier cambio o alteración de ellas, producto de una eventual enfermedad como el cáncer, podría ser detectada más precozmente, ya que estarías más atenta a las anomalías.





En cuanto al mito, de que los senos perderían firmeza por la falta del soporte que da esta prenda íntima, los especialistas aseguran que no es así, sino precisamente lo que ocurre es lo contrario, ya que la falta de oxigenación y la presión continua en la zona harían que se pierda firmeza, generando lo que se conoce popularmente como "senos caídos". Además, la falta de soporte ayudaría a desarrollar mejor y con mayor firmeza la musculatura del área.

Fuente: Contexto



La idea de dejar de utilizar sujetador no sólo tiene connotaciones político-ideológicas, sino también podría traer muchos beneficios para la salud de las glándulas mamarias, según relata el sitio web mejorconsalud.com, tras consultar a diversos expertos.