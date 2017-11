Te contamos el significado de que tu pareja te pida un tiempo

Hay quienes acuden a este método para prolongar la relación sin que haya una ruptura de por medio que pueda lastimar a la otra persona. Sin embargo, eso puede llegar a ser más perjudicial de lo que parece. Si tu pareja te pide un tiempo, evidentemente, existen ciertos factores que lo han orillado a tomar esa decisión y estos pueden ser algunos de ellos:





NO LE TOMAS LA IMPORTANCIA DEBIDA A LA RELACIÓN





Eso pasa comúnmente cuando la pareja ya tiene mucho tiempo de estar juntos. Muchas mujeres tienden a descuidar sus relaciones porque consideran que ese hombre se quedará con ellas para siempre. Sin embargo, debes tener en cuenta que los detalles y los buenos tratos que debes tener con él, deben mantenerse siempre, no solo al principio de la relación.





PELEAS CONSTANTES





Si pelean constantemente, es una clara señal de que la relación no va por buen camino y lo más seguro es que se quiera alejar para pensar acerca de la situación. Si eres una de esas mujeres que le buscan defectos a todo, probablemente ese sea el factor principal que lo está llevando a tomar distancia. A nadie le gusta estar involucrado con una persona problemática.





LO COMPARAS CON TU EX





¿Y a quién no le molestaría que lo compararan con otra persona y más cuando se trata del ex? Si haces comentarios acerca de tu ex pareja de manera frecuente, él asumirá que lo sigues queriendo y no querrá seguir adelante con la posible relación amorosa entre ustedes dos. Si él te llegara a preguntar acerca de él, trata de responder de la manera más concreta posible sin dar demasiados detalles.





LO TRATAS MAL





Si te diriges hacia él de manera grosera o tus actitudes no son las más adecuadas con frases como "ojalá fueras como el novio de mi amiga", "sácame a pasear, me tienes abandonada", "nunca haces lo que te digo", entre otras, lo único que lograrás es que él pierda la paciencia y trate de alejarse de ti.





ERES MUY EXCESIVA





Le envías demasiados mensajes, le llamas constantemente para saber dónde está, le insinúas que sin él, no podrías vivir. Ese tipo de comportamientos son características de una persona excesiva y sin duda, con el tiempo, una persona así, llega a cansar. En lugar de unirlo a ti, lo alejarás. El cariño es muy distinto al fastidio.





Es normal que quieras tener contacto con esa persona y que lo extrañes de vez en cuando pero no es necesario que le envíes mensajes durante todo el día. Recuerda que él tiene amigos, familia, una vida aparte de ti y no puede estar todo el día con el celular en la mano respondiendo a tus mensajes. Si haces eso, llegará a sentirse acosado y saldrá corriendo el día menos pensado. Así que trata de medirte en ese aspecto.





INVOLUCRARTE EN CHISMES





A nadie le gusta estar en boca de muchos y menos por cuestiones sentimentales. Si eres de las mujeres que le gusta contar cada detalle cuando pasas tiempo con él, debes abstenerte y saber a quién se lo cuentas. Si vas por la vida ventilando ese tipo de comentarios a cualquier persona que se te pone enfrente, sólo incrementarás las posibilidades de que sus encuentros se conviertan en chismes y eso es algo que los hombres detestan.





Si tu pareja te está pidiendo un tiempo, probablemente es porque su relación presenta algunos de los puntos que te dimos a conocer en esta ocasión. Si quieres salvar su romance, habla con él y aprende a manejar tus emociones para que las cosas no se salgan de control.





Fuente: Soy Carmín.