Te contamos el poder psíquico de cada signo

Los arianos pueden obtener un conocimiento sobre algo determinado, a partir de las sensaciones que le producen determinados elementos, logrando percibir la vibración de objetos y personas. Tienen la facilidad de sentir la presencia de entes energéticos.Su habilidad psíquica es la clarisentencia, que es el don de percibir a través de las vibraciones energéticas diferentes acontecimientos en el lugar y tiempo en el que están sucediendo.Tauro tiene un sentido psíquico cronometrado e innato que trabaja debajo de su armazón material, dándose cuenta de la frontera invisible de cada persona.Son susceptibles a la clariesencia, que es la percepción extrasensorial de olores sin justificación y de un origen desconocido. Estas manifestaciones de entes de otro plano, puede ser agradable o no.Frecuentemente los olores agradables son mensajes positivos y los olores desagradables traen mensajes malignos.Los taurinos pueden recibir mensajes y sincronicidades a través de la música, el arte y la literatura.Los geminianos se conectan tan poderosamente a sus cinco sentidos que casi no necesitan un sexto sentido para percibir hechos paranormales.Este signo es un portavoz natural de las palabras correctas. Su sentido psíquico comienza cortando el aire con las palabras justas en el momento y lugar apropiado.Géminis es mentalmente muy intuitivo, siendo susceptibles a la clariaudiencia, que es la percepción extrasensorial de sonidos sin contacto físico.Los cancerianos recogen la información de su ambiente, dándose cuenta de la atmósfera psíquica que hay a su alrededor, percibe todo lo que es invisible y lo que no se dice.Sus emociones son variables con tendencia a absorber la energía que vibra a su alrededor, siendo una "esponja psíquica".Sus habilidades precognitivas son pronunciadas. La precognición es la clarividencia sobre hechos futuros.Los leoninos se conectan, psíquicamente, casi magnéticamente, al ritmo de vida, momento a momento.Saben cuándo llegar, cuándo hablar, y cuándo decir que sí y cuándo rechazar alguna propuesta.Reconocen las oportunidades u otros fenómenos por su sexto sentido, la clarividencia, que es la percepción de información desconocida sin el uso de los sentidos conocidos.La habilidad virginiana de saber información antes que la conozca los demás es utilizada con cotidianeidad en sus vidas.La prognosis, que es el conocimiento anticipado de algún suceso, le pertenece a estos nativos.Este signo también es sensible al frío; sobre todo de las personas.Los librianos son susceptible a la clariestesia, que son sensaciones táctiles sin contacto físico de por medio.Es la sensación de ser palpado y/o acariciado por un ente invisible.Su habilidad psíquica pierde sentido cuando alguien consigue estar cerca de ellos.Los mensajes que pueden recibir tienen por misión, entender las acciones de los demás para poder calmarlos, consolarlos y entenderlos sin que medie palabra.Escorpio tiene los instintos más profundos a nivel psíquico, esta energía es arrastrada por los misterios de la vida y la muerte junto con el ciclo interminable de la vida eterna.Ellos necesitan explorar todo lo oculto y misterioso en un nivel más profundo que la realidad concreta.Viven en un mundo de fenómenos psíquicos. Tienen la habilidad de percibir elementos que se saben ocultos y que ocurrirán en el futuro. Este fenómeno se denomina criptestesia.Los sagitarianos están tocados por una varita mágica que les permite saber cuándo las cosas van a suceder.Tienen un radar extrasensorial que logra que se le acerquen situaciones y/o personas relacionadas con las inquietudes que pasan por su mente. Ellos pueden percibir fácilmente mensajes del más allá.Los sagitarianos son susceptibles a la xenoglosia, que es la capacidad inconsciente de hablar y entender otros idiomas desconocidos para la persona.Los capricornianos saben el próximo paso de vida que deben dar psíquicamente.Son almas viejas, que nacen con una sabiduría innata que les permite determinar cuándo es tiempo de crecer.Realizan cambios radicales en su vida en el momento correcto subiendo por la escalera del éxito a un paso firme.Son susceptibles a la postcognición que es la clarividencia sobre hechos pasados. El famoso "deja vu" es una forma débil de esta habilidad psíquica.Los acuarinos tienen la destreza de conseguir lo que quiere a través de otras personas.Cuando pide algo, ya saben interiormente, que el otro nativo transformará el deseo acuariano en su propia necesidad.Esta energia estimula a los demás con el pensamiento. Por este motivo, son susceptibles a la telepatía, que es la transmisión de información recíproca sin medios físicos entre dos sujetos para lograr que sus anhelos se hagan realidad.Los piscianos, a través de sus intensas visiones, siempre ven el panorama entero, el bosque pero también el árbol.Tienen una intuición muy sensitiva que va acompañada de habilidades mediumnísticas.Absorben todo lo que pasa a su alrededor, sintiendo el dolor de los demás como si fuese propio. El alma pisciana armoniza naturalmente a los mundos que no tiene acceso la parte consciente, en especial recibiendo mensajes a través de los sueños.Son susceptibles a la psicometría, que es la percepción de información relacionada con un objeto al tocarlo.