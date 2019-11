Te contamos cuáles son los cinco tipos de infieles

Más allá de los argumentos que se esgrimen, los factores que llevan a una persona a violar el acuerdo de fidelidad son numerosos y no asientan solo en desajustes de la pareja. De acuerdo a Ghedin, no hay resultados concluyentes de esta conducta, ya que no hablamos de una patología sino de un comportamiento humano: "Ni los andrógenos (testosterona) ni la falta de sexo en la pareja llegan a ser factores únicos y determinantes de la infidelidad. En cambio, la búsqueda de experiencias nuevas ligadas al placer aparece como un estímulo irrefrenable. La persona que es infiel sabe que su comportamiento transgrede una pauta vincular, más allá de eso, y aun sintiendo culpa, el beneficio sobre la estima es mayor que cualquier obstáculo".