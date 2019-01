Te contamos cómo estará tu salud en el año del cerdo

Por ello, se calcula que el horóscopo chino destacará por ser un año con mucha prosperidad y la astróloga argentina Ludovica Squirru revela cómo nos irá en la salud.

Tu salud será muy buena, especialmente la primera mitad del año. Pero igual debes de cuidarte y hacerte chequeos médicos.





Debes de evitar excesos, especialmente durante la segunda mitad del año del Cerdo, pues puedes sufrir ligeros problemas de salud.Este 2019 tu salud mejorará notablemente. Pero eso sí, debes tener cuidado con pequeños cortes que simple vista parecen inofensivos porque te podrían generar mayores problemas.Este año tu salud será muy, sin embargo siempre es bueno que realices tus exámenes médicos que tenías pendiente.Controla tu peso, tu gran apetito o ansiedad puede llevarte a cometer excesos que a largo plazo afectarán tu salud.Debes de estar muy atenta con los problemas que se te presentarán, ya que si los descuidas estos podrían volverse crónicos.No te extralimites y descansa. Si no duermes bien puedes caer en una fatiga crónica que puede provocarte lamentables consecuencias para tu salud.Este 2019 es un año tranquilo para el Caballo en lo que respecta a su saluda, pero debes de recordar que no eres invencible y es posible que sufras un accidente doméstico.De todos los signos del zodiaco, tendrás la mejor salud. Sin embargo, no confundas tu suerte con poderes sobrenaturales que te pongan en peligro.Tu salud se verá muy frágil, ya que no haces caso a las señales de tu cuerpo. Así que deja de hacerte la valiente y acude a un médico.Si eres de los que fuma, entonces es momento de que empieces a dejar ese vicio, ya que te ocasionará muchos males en tu salud al tener problemas respiratorios.¡Hey! Presta mucha atención a tu sistema linfático y cardiovascular. Si sientes que alguna molestia debes de acudir inmediatamente al médico.msn