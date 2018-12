¿Te animás al test tibetano? Sólo 3 preguntas revelan tu personalidad

3. Pregunta







Este test de personalidad tibetano es una invitación a descubrir con facilidad y de manera rápida verdades íntimas que no creíamos tener. ¿Te animas a hacerlo?Solo son 3 preguntas y las respuestas te sorprenderán. Sé honesto y no hagas trampa buscando las respuestas. La mente es como un paracaídas, funciona mejor cuando se abre. Esto es divertido de hacer, pero tienes que seguir las instrucciones muy de cerca.Esta es una regla fundamental del psicoanálisis que desarrolló el doctor Freud y sirve para hacer que algunos aspectos de la personalidad, ideas y recuerdos puedan salir a la luz simplemente asociando "algo" a una palabra.Para que este test sea lo más "fiel" posible a tu personalidad, espera a responder para leer luego los resultados. Si ya estás listo. ¡Aquí vamos!CaballoCerdoVacaOvejaTigre.El gato es...El café es...El mar es...El perro es...La rata es...Ahora, asocia a cada una de esas personas a los siguientes colores: verde, blanco, naranja, rojo, amarillo.Cada persona debe estar representada por un color. No puedes darles el mismo color a varias personas.Oveja: Amor.Caballo: Familia.Tigre: Autoestima.Vaca: Tu carrera, trabajo.Cerdo: Dinero.Perro: Tu personalidad, la manera en que te ves a ti mismo.Gato: La personalidad de tu pareja, de la persona que amas.Rata: La forma en que ves a tus enemigos y todos aquellos que no te gustan.Café: Tu opinión sobre el sexo y la sexualidad.Mar: Las expectativas que tienes con respecto a la vida en general.Rojo: Alguien a quien amas de manera incondicional.Naranja: Alguien a quien consideras un amigo entrañable.Amarillo: Alguien que tiene o tuvo un impacto profundo en tu vida.Verde: Alguien a quien nunca olvidarás.Blanco: Tu alma gemela.