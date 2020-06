Sudáfrica se cierra para el turismo internacional hasta el 2021

Sudáfrica es un país increíble para visitar, desde los safaris, hasta Ciudad del Cabo y el vino. Pero, si esperas ir a Sudáfrica pronto, es posible que tengas que esperar un poco más.

En marzo, Sudáfrica se cerró, y parece que eso seguirá igual por el momento. Según lo informado por Africa News, el gobierno de Sudáfrica no planea abrirse al turismo durante bastante tiempo, de hecho: el turismo interno no se reanudará hasta diciembre de 2020, mientras que el turismo internacional no se reanudará hasta febrero de 2021.

Al menos esto se basa en una sesión informativa del Departamento de Turismo de hoy. Cabe señalar que, como todo en este momento, presumiblemente es bastante fluido, y la línea de tiempo podría cambiar, para bien o para mal.

El turismo en Sudáfrica es enorme y representa casi el 9% del PIB del país, por lo que presumiblemente están ansiosos por reiniciarlo. Sin embargo, claramente el país está adoptando un enfoque cauteloso.

El nivel 3 del plan de cierre de Sudáfrica comienza el 1 de junio, lo que permite la reapertura de ciertos negocios relacionados con el turismo.

El Comité de Cartera está elaborando un Plan de Recuperación del Turismo para ayudar a las economías locales a soportar un verano y un otoño sin turismo.

Fuente: intriper