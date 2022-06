Su novio desapreció y descubrió que era casado y con hijos

Según The Sun, la joven había publicado el siguiente mensaje en un grupo de Facebook de la ciudad de Norwich en busca de alguna información sobre su novio, junto a una foto de ellos dos: “Tengo una pregunta inusual. Mi novio y yo vivimos en Shenzhen, China, se fue a casa (Norwich) a principios de abril para visitar y se suponía que ya estaría de regreso en China. Sin embargo, no he tenido noticias suyas recientemente y me preocupa que algo haya pasado. Si alguien sabe de algo, por favor comuníquese conmigo”.