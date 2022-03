Su esposo murió y se lo tuvo que contar a la amante

Bridgette se enteró de ello y es por eso que, cuando su pareja falleció, decidió informarle de la situación a la otra mujer, pues consideró que tal vez ella querría saberlo. En un video que publicó en su cuenta de TikTok (@bridgettedavis08), informó sobre su accionar.

"Cuando muere tu esposo de 10 años y tienes que decírselo a su amante”, se lee en el clip. Además, en la misma grabación también mostró que le contó lo sucedido a través de mensajes. “No puedo creer esto”, respondió la chica cuya identidad no fue revelada.

“No puedo, me estoy perdiendo. No puedo hacer esto de nuevo. Él me prometió”, añadió. Pero lo más llamativo fue la pregunta que hizo después: “¿Puedo ir a donde fue enterrado?”. Ante esa interrogante, Bridgette contestó con un “no”.