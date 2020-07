Estos son los títulos gratis de agosto del Games With Gold de Xbox

Con la presentación de los títulos first-party para la Xbox Series X, su consola de la nueva generación, todavía fresca (el 23 de julio), Xbox anunció cuáles serán los videojuegos que los suscriptores de Xbox Live Gold y Game Pass Ultimate podrán descargarse gratuitamente de su servicio premium durante agosto. Con la dinámica usual que suele utilizar Microsoft para estos casos, los títulos no estarán disponibles de forma inmediata, ni al mismo tiempo ni durante todo el mes, por lo que es importante prestar atención a cuándo los suscriptores podrán acceder a cada videojuego.

En esta ocasión se trata de cuatro videojuegos de los cuales dos estarán disponibles para Xbox One y otros dos para Xbox 360, aunque, cabe aclarar, que estos últimos podrán jugarse también en la plataforma de la generación gracias a la retrocompatibilidad. Los mismos son Portal Knights, Override: Mech City Brawl, MX Unleashed y Red Faction 2.

Not yet, but soon.New Games with Gold are coming: https://t.co/P67SmpZggk pic.twitter.com/h0PkdE9Kvw

Portal Knights (disponible del 1 al 31 de agosto en Xbox One)

Desarrollado por el estudio alemán Keen Games y publicado por 505 Games, en este título de acción en un mundo abierto, el jugador podrá crear su personaje y fabricar armas para derrotar a cuanto enemigo se cruce. El videojuego, que cuenta con toques de RPG, gira en torno a un mundo en peligro en el que el Rey sagrado siembra el terror por doquier. Decenas de islas generadas al azar permitirán construir nuevas estructuras e interactuar con otros habitantes. El usuario deberá subir de nivel y fortalecer al caballero para que se convierta en un guardián capaz de salvar al planeta.

Override: Mech City Brawl (del 16 de agosto al 15 de septiembre en Xbox One)

En este título independiente, el jugador podrá elegir entre 12 robots gigantes para controlar, cada uno con sus propias habilidades especiales. Creado por el estudio brasileño The Balance Inc. en el 2018, Override: Mech City Brawl ofrece modos multijugador en línea y local, entre los que destaca el modo cooperativo dinámico en el que cada usuario es responsable de una parte del robot. El jugador podrá destruir todo tipo de escenarios en 3D basados en países y ciudades reales como Tokio, Egipto, San Francisco y México.

MX Unleashed (del 1 al 15 de agosto en Xbox One y Xbox 360)

El clásico videojuego de carrera de motos, que debutó en la primera consola de Microsoft en el 2004, ofrece más de 50 pistas diferentes en las que los jugadores podrán realizar las más divertidas piruetas. Desarrollado por Rainbow Studios, MX Unleashed cuenta con diversos secretos en cada escenario y modos de carrera y competición, además de las modalidades multijugador y estilo libre. En este último el usuario podrá practicar todas las mañas y maldades que se le ocurran para vencer a sus rivales.

Red Faction II (del 16 al 31 de agosto en Xbox One y Xbox 360)

Este shooter en primera persona también fue lanzado originalmente para Xbox, pero en el 2002. En un futuro distópico en el siglo XXII, un grupo de super-soldados buscan derrocar al dictador que gobierna la Commonwealth y restaurar la paz. El usuario se pondrá en la piel de Alias, un experto en demoliciones, que, junto a cinco compañeros especializados en distintos métodos de destrucción, buscarán abrirse paso para deponer al gobierno.

En una entrevista reciente con el podcast gamer What’s Good Game, Aaron Greenberg, jefe de marketing de Xbox, aclaró que si bien Game Pass no reporta “grandes ganancias” para la empresa actualmente, consideran que recién se encuentran ante el nacimiento del servicio de suscripción. Las inversiones que está realizando Microsoft en su servicio premium, confían, darán buenos dividendos en el futuro. “No se preocupen por nosotros. Microsoft está bien; lo lograremos”, agregó Greenberg.

Infobae