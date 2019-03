Son 7 las señales que indican que "ya no debes" regresar con tu ex

De acuerdo a un estudio de la Universidad de Kansas, las "relaciones cíclicas" (que terminan y regresan y terminan y regresan) tienen cada vez más problemas. Esto es porque se regresa a la relación con menos ánimos, resaltan los defectos y se vuelve muy tóxica.

"La memoria del corazón elimina los malos recuerdos y magnifica los buenos", es una cita muy conocida del escritor Gabriel García Márquez.





Estas son las 7 señales:

1. Reflexiona los motivos que te impulsan a regresar.¿Tu pareja te llama constantemente, te ruega que empiecen de nuevo?, ¿te promete una y mil veces que todo va a cambiar, que él ya no es el mismo?, ¿Te da dolor y culpabilidad el pensar que esa persona está sufriendo por tu culpa? La lástima o remordimientos no son una buena base para una relación.





2. Necesitas estar con él, sin importar que renuencias a lo que eres y crees. Recuerda, nada en este mundo te puede hacer más infeliz que estar junto a alguien que constantemente te humilla, critica o desea cambiar lo que eres. No es una relación verdadera.





3. Pareja que suena a individuo. La voluntad de regresar tiene que ser en mutuo acuerdo, y si no la hay ya no se puede dar marcha atrás. No existe razón lógica para querer estar con una persona que simplemente no quiere estar contigo y que además ya te lo dijo y te lo dejó en claro.





4. No puedes dejar a tras a los fantasmas. Una infidelidad no es algo fácil de superar. Para que suceda algo así se debe a que en principio no se habló antes para solucionarlo. Si lo perdonas y vuelve a suceder, no hay razón para continuar con una relación.





5. Problemas que van más allá de la relación. Tu pareja tiene algún tipo de adicción al alcohol, drogas, mujeres, juego u otros vicios. Creer que puedes cambiarlo a través de tu amor es un error. Este tipo de situación requiere de expertos y lo único que puede ocasionar es que ambos se dañen emocional y físicamente.





6. A veces la historia suele repetirse. Cuando ambos deciden volver a estar juntos, dos cosas pueden pasar cuando los recuerdos están activos, te vas a enfrentar a los mismos problemas que sucedieron en el pasado o te vas a dar cuenta que más allá de tu pasado no existe nada especial.





7. Observa su comportamiento. Sientes que tiene algún tipo de desorden mental que lo saca de quicio y la relación que llevaba contigo estaba basada en violencia, actitudes controladoras, escenas de celos injustificados, palabras hirientes y calumnia. Esto no cambia de la noche a la mañana y es a lo que regresarías.