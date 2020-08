Estos son los 12 países que permiten comprar la ciudadanía

Por origen, por naturalización, por residencia, por opción, por casamiento con un residente, por descendencia de nietos y bisnietos... Cada país ofrece distintas alternativas a los extranjeros que desean obtener la ciudadanía. El problema radica en aquellas personas que no pueden acceder a ninguna de estas formas existentes. ¿Qué sucede en esos casos?

Hoy en día hay varios países que funcionan como “puentes” para ingresar a países europeos, asiáticos y americanos y no solicitan tantos requisitos legales. Eso sí, no es válido para cualquiera porque requiere una importante suma de dinero que parte de los 75 mil dólares y puede llegar hasta los 3,5 millones de dólares.

A diferencia de los países europeos, en el Caribe están deseos en reclutar turistas que quieren nacionalizarse. Acorralados por la crisis y la falta de divisas, hay muchos países caribeños que ahora posibilitan a los extranjeros adquirir la ciudadanía con la condición de que inviertan en sus economías, sobre todo en este momento que sufren las consecuencias de la pandemia de coronavirus.

Bajo los nombres de fondos de ayuda contra el COVID o fondos para el crecimiento sostenido del país, solicitan un desembolso de 100 mil dólares. Y hay algunos que hasta ofrecen bonificaciones de hasta el 23% hasta fin de año para seducir a más inversionistas.

La revista Forbes elaboró un listado de los 12 países que ofrecen la ciudadanía a través de una suma de dinero y/o a través de la realización de ciertas inversiones en bienes raíces.

SAN CRISTÓBAL Y NIEVES

San Cristóbal es la más grande de las dos islas caribeñas que constituyen la nación de San Cristóbal y Nieves. Esta isla, que es famosa por sus montañas con bosques tropicales y sus playas de arenas blancas, grises y negras, permite el acceso sin visa a más de 100 países, entre ellos Italia y Reino Unido.

Aquellos que quieran comprar la ciudadanía en este paraíso turístico deben realizar un aporte al Fondo de Crecimiento Sostenible por 195 mil dólares o invertir 200 mil dólares en la compra de un inmueble. Ambas opciones aseguran los pasaportes para una familia de cuatro miembros.

La buena noticia es que hasta fin de año, el gobierno ofrece un descuento del 23% a aquellos que hagan los aportes: deberán pagar solo 150 mil dólares.

SANTA LUCÍA

Esta isla, que empezó a ofrecer la residencia a extranjeros en 2015, decidió recortar a la mitad de precio para la obtención de la ciudadanía debido a la pandemia.

De esta manera, los interesados deben comprar hasta fin de año unos “bonos de ayuda contra el COVID-19” por 250 mil dólares para una persona o 300 mil dólares para una familia de cuatro miembros. Con un pasaporte de Santa Lucía se puede acceder a 146 destinos en todo el mundo sin visa o sacando una al llegar.

ANTIGUA Y BARBUDA

Se trata de otro país compuesto por dos islas que bajó sus precios para recibir a los extranjeros que quieran cumplir el sueño de vivir en el Caribe.

Con una donación de 100 mil dólares al Fondo de Desarrollo del País o la compra de una propiedad se puede adquirir un pasaportes para una familia compuesta por cuatro personas y redujo el precio solicitado inicialmente para agregar a más niños en el acuerdo. Con este pasaporte, se puede acceder sin visa a 151 destinos.

DOMINICA

Esta diminuta isla del Caribe también recibe a extranjeros en sus bellas costas. La particularidad que ofrece es que tras hacer una inversión o donación al gobierno, la ciudadanía se extiende al cónyuge y los hijos, padres y abuelos a cargo y se puede legar a las generaciones futuras.

Los solicitantes individuales deben realizar un aporte al Fondo de Diversificación Económica por 75 mil dólares mientras que los familiares deben pagar 100 mil dólares o invertir en hoteles y resorts de lujo y sostenibles. Hay un cargo adicional de 15 mil dólares por cada hijo menor de 18 años y de 25 mil dólares por cada otro hijo de entre 18 y 21 años.

Los honorarios profesionales y legales asociados con la asistencia del promotor son de entre 15 mil dólares para un aspirante y 25 mil dólares para una familia. Estas tarifas incluyen todas las solicitudes gubernamentales, el registro, el sello, y más honorarios y gastos en curso como la entrega de documentos por mensajería.

Dominica no acepta solicitudes de inversionistas con antecedentes penales. Una exhaustiva revisión de antecedentes de los solicitantes mayores de 18 años es llevada a cabo por agencias de investigación privada en nombre del Gobierno, que además cobran entre 3 mil y 10 mil dólares, según el caso. El pasaporte de Dominica facilita la entrada y salida de más de 135 países.

GRANADA

Con un pasaporte de Granada, al norte de Trinidad y Tobago se puede viajar sin visa a más de 130 países, entre ellos China. Para obtener la ciudadanía, hay dos maneras que obviamente incluyen inversión. La primera es haciendo un aporte de US$ 150.000 al Fondo de Transformación Nacional del país por medio del programa Grenada Citizenship by Investment. La segunda, se logra comprando inmuebles aprobados con un valor de base de US$ 350.000.

Las inversiones en los proyectos de real estate aprobados por el gobierno incluyen desarrollos como hoteles, villas y resorts. Para lograr la ciudadanía deben mantener la propiedad al menos por tres años.

PORTUGAL

Para obtener un pasaporte portugués hay que anotarse en el programa Golden Visas que ofrece varias maneras de cumplir los requisitos. Entre ellas, realizar una donación al arte y la cultura de Portugal, invertir en una empresa, abrir una o comprar inmuebles. El problema es que las cifras que solicitan son bastante inaccesibles.

Entre las posibilidades se encuentra la transferencia de al menos 1.180.000 dólares a una cuenta bancaria portuguesa o una inversión de 413 mil dólares en actividades de investigación que forman parte del sistema científico y tecnológico nacional, en producciones artísticas o patrimonio cultural nacional. También la compra de inmuebles listos para habitar por al menos 590 mil dólares o de 413 mil dólares para los que necesiten una remodelación.

TURQUÍA

Con una inversión inmobiliaria de 250 mil dólares se puede entrar al programa de ciudadanía por inversión de este hermoso país en el Mediterráneo, con cuyo pasaporte se puede acceder a 111 destinos en todo el mundo sin visa o sacando una al llegar. A ellos se les proporciona la “tarjeta turquesa”, que luego de permanencia de 5 años en el país posibilita obtener la ciudadanía.

También hay otras opciones pero son mucho más costosas, como hacer una inversión de capital fijo por 500 mil dólares, generando empleo para al menos 50 personas, realizando un depósito bancario a partir de los 500 mil dólares, comprando bonos o fondos de inversión por la misma cantidad de dinero.

La ventaja de la ciudadanía turca es que funciona como puerta de entrada a países asiáticos y europeos. No es necesario saber el idioma para aplicar ni tampoco renunciar a la nacionalidad del país de origen ya que permite conservar ambas a la vez.

MALTA

El Programa de Inversores Individuales de Malta es uno de los programas de ciudadanía más populares. Para convertirse en ciudadano maltés hay que hacer donaciones o adquirir propiedades. A cambio, se puede vivir y trabajar en Malta y toda la UE y viajar sin visa a 183 lugares en todo el mundo.

Justo al sur de Italia, en todo el centro del Mediterráneo, se encuentra ubicado este pequeño paraíso insular. La República de Malta es un destino turístico en auge que tiene la dicha de ofrecer a visitantes de todo el mundo un clima cálido, ideal para vacacionar y recorrer la historia del territorio en cualquier época del año. Incluso cuenta con tres sitios turísticos que se han convertido en patrimonio mundial de la UNESCO.

En Malta, la inversión se divide en varias secciones: una contribución de 767 mil dólares al Fondo de Desarrollo Nacional (si realiza la solicitud junto a su familia, debe sumar 29.500 dólares por su cónyuge y cada hijo menor de edad. Si tiene hijos solteros entre 18 y 26 años, pueden ser incluidos por 64.900 cada uno), una inversión de 177 mil dólares. en bonos o acciones gubernamentales o una inversión 513 mil dólares en bienes raíces.

CHIPRE

El Programa de Inversión en Chipre exige un monto mínimo de 88.500 dólares para donaciones a distintas instituciones (una de ellas es la Corporación de Desarrollo Territorial de Chipre, cuya misión es facilitar la adquisición de casas para los chipriotas con menos recursos) y 2,5 millones de dólares para inversiones en inmuebles, pero a cambio se puede viajar sin visa a 174 destinos en todo el mundo.

La condición para la inversión en bienes raíces es que hay que mantenerse a cargo de la propiedad por un mínimo de cinco años, velando por que se encuentre en excelente estado. Luego de esto podrá decidir si la vende o la conserva indefinidamente.

Las ciudades de Chipre disponibles para la inversión son: Limassol, Larnaca, Pafos y Agia Napia (estas dos últimas destacan como destinos turísticos).

AUSTRIA

Hay varias formas de acceder a la ciudadanía austríaca, pero la mayoría son bastante costosas. Una de ellas es invertir 3,5 millones de dólares en una empresa que cree nuevos trabajos para austríacos y/o ayude a incrementar las exportaciones de Austria o a traer nueva tecnología al país. Otra opción es realizar una donación de 2,3 millones de dólares para apoyar proyectos sociales o culturales.

Todos los trámites duran entre 10 y 18 meses, pero es importante destacar que es una inversión riesgosa ya que no siempre se obtiene la aprobación de la ciudadanía.

NUEVA ZELANDA

La única forma de obtener la ciudadanía en este país es obteniendo primero el “visado de oro”, que le permite a un extranjero de adquirir el derecho a comprar una propiedad en Nueva Zelanda.

El valor de los bienes inmuebles está aumentando constantemente en el país y éstos conceden el derecho a residir en territorio neozelandés durante un período de 5 años y, posteriormente, obtener la ciudadanía por naturalización. La inversión mínima que se solicita es de 2 millones de dólares.

Es importante tener en cuenta que los participantes en el programa Tier 1 Investor Resident Visa no deben cumplir requisitos de conocimiento del idioma o de experiencia empresarial y las condiciones no exigen límite de edad alguno.

Mientras que los participantes del programa Tier 2 Investor Resident Visa deben ser menores de 65 años, hablar inglés y tener una experiencia empresarial de al menos tres años.

VANATU

Ubicado en el Océano Pacífico cerca de Australia y Nueva Zelanda, tiene una superficie total de unos 12,000 km2 (aproximadamente cinco veces el área de Moscú), mientras que su población es de 267.000 personas. Los idiomas oficiales son el inglés y el francés.

Desde abril de 2017, Vanatu lanzó un programa para estimular la economía de la jurisdicción atrayendo capital de inversores extranjeros a cambio de la ciudadanía económica. Esto implica que los interesados deben hacer una donación no reembolsable de 180 mil dólares a una familia de al menos cuatro integrantes que vivan en la isla. El pago también puede realizarse en Bitcoins.

A cambio, ofrecen un pasaporte con acceso sin visa a 116 países y la oportunidad de asentarse en ese paraíso insular. Eso sí, Vanatú no es un lugar tranquilo para vivir ya que frecuentemente es azotado por terremotos, erupciones volcánicas y ciclones tropicales.

Infobae