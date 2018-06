¿Sin suerte en el amor? Estas podrían ser las razones

La gente muchas veces dice que no tiene "suerte" en el amor. Sin embargo, lo que muchas veces estas personas no se dan cuenta, es que esa suerte la determinan ellos mismos a través de la forma que gestionan sus relaciones, manejan sus emociones o toman la decisión de aprender, o no, de sus relación.