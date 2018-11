Signo por signo: ¿ cómo te irá en el amor este fin de semana?

Aries





Reina de bastos: tendrán la enorme fuerza del rey de la guerra que los ayudará a enfrentar cualquier situación y poder avanzar.





Podrán mostrar su verdadera naturaleza de iniciativa. Se verán seguros, fuertes, alegres y cambiarán lo que tengan que cambiar para estar felices con sus vidas con la entrada de Júpiter a Sagitario.Carta de la suerteCaballero de bastos: lo que los frenaba y no los dejaba avanzar comenzará a dejarlos fluir.La entrada de Júpiter en Sagitario los hará encontrar su deseo inconsciente, aquel que tenían más guardado. Probablemente se trate de un deseo relacionado con algo que hacían en el pasado y que les traía optimismo y alegría.Carta de la suerteDos de bastos: será un buen mes para viajar y animarse a buscar el amor en otro lugar, lejos de donde viven.Con Júpiter en Sagitario es tiempo para aceptar propuestas de viajes al exterior, en donde quizás conozcan a esa persona que estuviste esperando durante todo el año.Carta de la suerteTres de bastos: contar con el otro seguirá siendo lo más importante.Será un tiempo de cuestionamientos internos, quizás inconscientes con la entrada de Júpiter en Sagitario. Lo mejor será realizar un viaje en pareja pare revitalizar el amor.Carta de la suerteCinco de bastos: recuerden que para Cáncer el mar siempre será especialmente sanador.Recuperarán fuerza y volverán a ser leoninos que dominan su territorio y saben lo que quieren, aunque esta vez también se llevarán consigo grandes aprendizajes con la entrada de Júpiter a Sagitario.Carta de la suerteCuatro de bastos: si hasta ahora no lo hicieron, aprenderán a estar en pareja.Con Júpiter en Sagitario, será un tiempo en el que los problemas se resolverán lentamente. Quizás algunos procesos pueden llegar a caerse, aunque esto no debe desesperarlos.Carta de la suerteSota de bastos: apóyense en el amor, eso va a ser lo que los va a contener este fin de semana.Se verán envueltos en una energía pasional que les dará ganas de divertirse. Júpiter en Sagitario activará las aventuras de amorCarta de la suerteSeis de bastos: también será un buen momento para obtener respuestas pendientes en sus vidas profesionales.Con la entrada de Júpiter a su signo siguiente, será un tiempo ideal para cerrar los grandes asuntos pendientes y comenzar un nuevo capítulo, para comenzar a organizar su merecido descanso.Carta de la suerteSeis de bastos: es momento de cambiar la energía.Comienza su año. Directo desde su signo, Júpiter los va a ayudar a activar las oportunidades que en el año anterior no pudieron concretarse. Y les dará expansión hacia nuevos horizontes.Carta de la suerteAs de bastos: tienen todo a favor para estar en equilibrio y progresar con todas las oportunidades que se les presentan.Vivirán un momento ideal para mirar con optimismo el futuro y entender que deberán enfrentarlo con alguien que los acompañe. Si están enamorados, les aconsejo planear unos viajes juntos con la entrada de Júpiter a Sagitario.Carta de la suerteOcho de bastos: ya deben estar pensando en nuevas metas.La entrada de Júpiter a Sagitario les traerá justicia afectiva y armonía para la pareja. Tendrán buen diálogo y buena comunicación, y comenzarán a ver el futuro de sus planes con mayor nitidez.Carta de la suerteRey de bastos: si bien muchas personas que los rodean se pondrán en contra de sus elecciones de amor, ustedes podrán superar los obstáculos. El amor puede todo.Con Júpiter en Sagitario, recibirán laureles y, aunque puede que experimenten problemas de comunicación con parientes cercanos, el éxito profesional superará todo y los llenará de satisfacción