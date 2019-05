Siete hábitos muy fáciles para lograr bajar de peso y ponerse en forma

La dieta perfecta para perder peso y bajar esos kilos de de más no existe. Esto puede llevar a caer en "dietas milagro" que al final afectan a nuestra salud o en ejercicios físicos mal hechos con los que podemos sufrir alguna lesión.





La realidad es que si de verdad queremos estar en forma y lucir un buen cuerpo tenemos que trabajarlo todo el año. Se trata de seguir un estilo de vida saludable siempre y no de ponerse a dieta según la ocasión. Pero al final todos nos hemos encontrado alguna vez con la necesidad de perder un poco de peso. No obstante hay que hacerlo de manera saludable.

Aunque parezca mentira, existen ciertos hábitos que podemos adoptar en nuestro día a día que nos ayudarán a perder peso (pero no salud que es lo más importante) y que a primera vista no parecen muy útiles, sin embargo los expertos aseguran que sí. Así lo afirman desde Business Insider y Sports Life y son los siguientes:





Beber agua

Estamos cansados de oír que debemos beber agua y es verdad. Beber un litro y medio mientras hacemos dieta ayuda a evitar la retención de líquidos además de eliminar toxinas del cuerpo. Y si lo pensamos bien, si cambiamos los refrescos y bebidas alcohólicas por agua, estamos reduciendo también los azúcares y calorías que ingerimos a diario.





Duerme más

¿Pero no se supone que para adelgazar hay que moverse? Sí, y hacer deporte es el siguiente punto de la lista pero dormir más y sobre todo bien es imprescindible si queremos bajar de peso. Está comprobado científicamente que las personas que duermen poco tienden a subir más de peso que las que duermen siete u ocho horas.





Haz deporte

El clásico de siempre y el que nunca falla. Ojalá existiera una pastilla con la que poder perder kilos sin tener que hacer nada (puede que esté más cerca de lo que pensamos), pero hasta entonces tenemos que movernos y hacer ejercicio. Lo que más recomiendan es hacer diferentes actividades para que el cuerpo no se acostumbre a una rutina y deje de ser efectivo. Puedes ir al gimnasio, salir a caminar, practicar un nuevo deporte... lo que más te guste pero hay que moverse.





Cuenta al mundo que vas a bajar de peso

Si le cuentas a tus amigos y familiares lo que quieres hacer tendrás un motivo más para no darte por vencido. De cierta manera has firmado un pacto contigo y con ellos y no querrás decepcionarlos. No parece algo muy efectivo pero los expertos aseguran que sí.





Mantén la nueva rutina en el trabajo

No vale con comer sano y hacer deporte solo fuera de la oficina, dentro también se puede. En los desayunos opta por fruta, algún snack bajo en grasas y azúcar o frutos secos. Las almendras por ejemplo son el mejor aliado de quien está a dieta. Cuando sientas hambre entre horas en vez de ir a por algo a la máquina coge unas almendras. Te saciarán y sin poner en jaque tu bajada de peso.





Además, también puedes hacer deporte en el trabajo, de hecho está comprobado que podemos ponernos en forma con ejercicios de 20 segundos pensados específicamente para hacer en la oficina. No hay excusas.







La mayor recompensa es verte bien y sentirte aún mejor pero eso no significa que por cada logro que consigas no puedas darte un capricho como premio, así tendrás una motivación más para seguir adelante con el plan y no rendirte. Puede ser desde un "cheat day" hasta algo más grande como unas vacaciones, lo que más quieras que te lo mereces.

Lleva un control de la evolución Si vas apuntando desde el primer día el peso y medidas corporales podrás comprobar los cambios aunque sean pequeños. Se recomienda hacerlo una vez por semana y preferiblemente a las mismas horas. Dejar por escrito estos cambios te ayudará a motivarte aún más para seguir porque a veces puede que no notemos los resultados frente al espejo pero están ahí y esos datos son la prueba.

Prémiate por tu esfuerzo