Siete cosas que nunca deberías hacer en el Día de los Enamorados

¿Existen reglas en San Valentín? Las personas que tienen parejas suelen perder parte de la magia del día por estar en constante estrés porque sus planes salgan a la perfección, y las que están solteras pasan el día quejándose de no tener con quién pasarlo o simplemente remarcando que se trata de un producto capitalista, creado para consumidores que gastarán precios exorbitantes en un ramo de flores y que por eso es que el mundo no progresa.





No caigas en los regalos clichés

Las rosas suben de precio a más del 100 %, los osos gigantes de peluche, los chocolates con forma de corazón y otras cosas que has visto en películas pueden parecer románticas, pero en realidad no son más que un cliché gastado que aunque impresione a tu pareja, es un gesto relativamente vacío. Es mejor tomar una idea que surja de su relación y la lleves a ese grado de espectacularidad.



No pelees

Aunque todas las relaciones tienen problemas y a veces la fecha no es la adecuada, intenta que el 14 de febrero sea un día extra, aparte de todo lo que pasa en sus vidas y simplemente disfruten del tiempo que tienen juntos. Recuerden porque están juntos, porque siguen luchando por lo que tienen y vivan ese día como si fuera el primero de su relación.

No regales una mascota

Sorprender a alguien con un cachorro parece un gesto romántico superior a todos los demás, pero si estás buscando una salida fácil no lo hagas. Es mejor que antes de regalar algo con vida, lo decidan entre los dos, pongan límites y reglas de qué sucederá después, pues lo peor que puedes hacer es regalar un perro que poco tiempo después vivirá en la calles.

No llenes el aire con negatividad

A muchas personas no les agrada ese día y tienen muchas buenas razones, pero si sabes que alguien lo celebrará, no te conviertas en el emisario que busca darle razones para no hacerlo. Vive y deja vivir.





No inicies una relación

Si estás saliendo con alguien y aún eres de las personas que comienza una relación un día específico, no lo hagas en San Valentín. Parece un detalle romántico y perfecto para iniciar una relación, pero además de que su aniversario sería un día en el que todos los demás también festejan algo, si llegan a terminar, es posible que arruines ese día para ti y tu pareja por siempre.

No te envíes flores

Parece difícil de creer, pero hay muchas personas que aún buscan impresionar a los demás fingiendo que existe un pretendiente anónimo. Evita ese tipo de trucos, pues además de que a los demás les interesa su vida sentimental y no la de los otros, cuando la realidad llega, terminas sintiéndote peor.

No tengas una primera cita

Tal vez un día en el que todas las parejas tienen grandes momentos no es bueno para salir con alguien por primera vez. Si las expectativas no se cumplen el resultado puede ser devastador para ambos. Sobre todo, no se te ocurra tener una cita a ciegas, pues eso puede ser aún peor.



Recuerda que si San Valentín no es lo tuyo, no tienes porqué festejarlo. Para mucha gente es un día más e incluso si tu pareja piensa igual, no es necesario celebrarlo. El amor y la amistad se pueden celebrar todos los días sin problema.

Hay muchas cosas que puedes hacer en San Valentín, pero también otras que nunca deberías hacer. Nos referimos a ese mismo chiste gastado de cada año, lo que todos saben y que ya no sorprende, que en lugar de causar alegrías simplemente es un gasto sin sentido y que no lleva a nada bueno, y tal vez sí a la desilusión. Ya no hagas estas cosas, mejor busca planes alternativos que te conectarán mucho más con tu pareja, si la tienes, y con el amor.