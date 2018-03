Siete características de un hombre que jamás podrá amarte

Cuando eres tú la que ama sin reservas, se vive en un estado de espera permanente. Siempre estás deseando que un día por alguna razón que no conoces, él se decida de una buena vez por todas a AMARTE como te mereces, pero ese momento nunca llega.





En tu interior sabes que él jamás te amará como tú lo amas, pero prefieres recurrir a las negaciones para proteger tu corazón. La duda te invade y no sabes qué hacer; quedarte o irte de una buena vez ¿qué es lo mejor?





Si estás leyendo esto es porque te sientes identificada de alguna manera y también estás luchando contra la decisión de marcharte o permanecer en una relación que no es proporcional en el amor.





1) Eres tú la más interesada en conservar la relación





Es decir, él está pero a la vez no está. Desde el principio has sido tú la que ha puesto todo el esfuerzo e interés por llevar las cosas al siguiente nivel. Un hombre que sólo recibe afecto y no pone mucho de su parte sólo estará contigo porque quiere que lo AMEN, pero no hará lo mismo por ti.





2) Cuando discuten no hace nada por arreglar las cosas





Discuten, pelean, se separan y los días pasan sin que haya interés de su parte por resolver el asunto. No quiere decir que estás esperando que se disculpe, que se doblegue, que te ruegue, simplemente necesitas que tenga el mismo interés que tú para resolver sus conflictos. Lamentablemente, NO es así.





3) Su ex siempre es tema de conversación





Ya sea para bien o para mal, pero la sombra de esa chica lo persigue a todos lados. Si tu novio hace lo mismo, es una clara señal de que no ha superado sus relaciones pasadas y que por eso no puede amarte como te mereces. Recuerda, clavo no saca otro clavo.





4) El sexo es lo más importante para él





Es verdad que la intimidad sexual es necesaria en una pareja para que haya una conexión más fuerte, pero no quiere decir que todo se base en eso. Si es el típico hombre que sólo te habla bonito cuando quiere obtener algo a cambio, no tienes que pensarlo más, él está contigo por una razón diferente.





5) Tiene poco interés en convivir con tu familia y amigos





Y hace lo mismo con los suyos. Es evidente que una persona que no está dispuesta a mostrar a los demás que tiene una relación, no pretende llegar a nada serio. Mantener un amor a escondidas es sinónimo de engaño o vergüenza y no mereces ninguna de las dos.





6) No comparte planes a futuro contigo





Sus planes siempre son tema de conversación, pero jamás existe un "nosotros" en ese futuro. Él está enfocado en sus cosas y te hace saber que en cualquier momento se puede ir si así lo desea. Lamento decirlo, pero es mejor que tú hagas lo mismo.





7) Sospechas o sabes que te engaña con otras mujeres





¿Qué puedes esperar de un hombre que le da más importancia a sus urgencias sexuales que a tus sentimientos? Un hombre que te ama te RESPETA, sin importar que digamos que todos los hombres "son iguales", una persona interesada en ti de verdad, hará lo necesario por cuidar la relación.





Cuando una persona no está dispuesta a entregar su corazón es mejor alejarse antes de que destruya el tuyo.





Fuente: Soy Carmín