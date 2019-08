Si tenés la letra "M" en la palma de la mano ¿Qué destino presagia?

Primero debes asegurarte de que esta carta esté en tu palma. De acuerdo con las reglas de la quiromancia, este signo es un símbolo de riqueza material, grandes perspectivas y oportunidades.

La letra "M" en el interior de la palma simboliza el avance profesional, el éxito empresarial y la prosperidad.





¿Dónde encontrarla?





Esta carta tiene muchos significados. Pero en general, el signo es favorable. Mucho depende de la claridad de las líneas y sus intersecciones. La formación de la carta se debe a tres características principales. En quiromancia, estas líneas son una proyección de la vida, el corazón y la mente. Es por esta razón que el signo tiene un significado muy interesante.





En general, la ciencia interpreta la letra "M" en la palma de su mano como un signo favorable, que indica crecimiento profesional, riqueza material y bienestar financiero.





Valor

Este símbolo es una marca distintiva del Maestro. Esto indica un gran talento de una persona que puede no ser revelada. Si la letra "M" es claramente visible en la mano derecha, esto indica que una persona alcanza independientemente su objetivo. El trabajo duro, la perseverancia y la perseverancia son los sellos distintivos del carácter de una persona que tiene este signo.





Si la letra es visible en la palma izquierda, entonces su titular es una persona amable y abierta. Las líneas más claramente visibles, más afortunado en la vida. A veces una letra simboliza la sensualidad y el romance.





Cuando la "M" está en dos palmas





Esta no es una muy buena señal, lo que sugiere que una persona no podrá aprender una lección de una situación particular. Esta es una persona cerrada que no sabe cómo admitir sus propios errores. Los esotéricos consideran tales líneas en la mano como un estancamiento mental.