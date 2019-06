Si querés bajar de peso tené en cuenta los cinco desayunos ideales

Bajar de peso es un tema que cada vez se vuelve más complejo sobre todo si es para las mujeres, sin embargo este artículo está diseñado para aquellas a quienes les ha costado un mundo rebajar. Lo mejor de todo es que lo harás con estos magníficos desayunos.





Como sabemos el desayuno es la comida primordial y por ende no debemos saltarla, pero no solo esto, hay que desayunar alimentos que sean nutritivos. No se debe desayunar con alimentos dulces como tortas y demás.







Esta es una combinación excelente en donde tenemos la energía que aporta la avena junto con su capacidad para evitar el estreñimiento. Las vitaminas y el sabor de la manzana y la combustión lenta que aporta la canela para qué este desayuno nos brinde saciedad. De esta manera, te sentirás satisfecho y no necesitarás comer entre horas.

2. Batido verde:



Esta es una combinación que incluye prácticamente todo lo necesario en cuanto a valor energético (fibra, vitamina, proteína) y que puede incluir todos los vegetales que prefieras. Como sugerencia de batido puedes combinar: Batido verde con manzana, apio y chía

1 manzana verde.

1/2 pepino.

Rama de apio.

Hoja de col.

1 cucharada de semillas de chía (15 g)

1 cucharada de maca en polvo (15 g)

Taza de agua (250 ml)

3. Frutas con miel:



1 banana chica madura.

3 hojas de col rizada.

3 fresas.

Algunas hojas de menta.

150 ml de leche de almendras.

150 ml de agua.

4.Pomelo con huevos escalfados: 4.Pomelo con huevos escalfados: El pomelo es una fruta que cuenta con altas dosis de vitamina C y antioxidantes. Es conocida su capacidad para ayudar a quemar grasas y comenzar el día con una dosis importante de vitaminas que es fundamental. A esto podemos agregarle los huevos estafados con una rebanada de pan tostado que aportan proteínas y la dosis ideal de hidratos de carbono.

5.Yogur y frambuesas: 5.Yogur y frambuesas: El principal atributo de yogur es su alto contenido en proteínas. Esto te dará una inyección de energía que repercutirá en todas tus actividades de la jornada. Las frambuesas, son antioxidantes con bajo contenido calórico que le aportan a este desayuno sabor, color y vitaminas.

