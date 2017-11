Si ponés papel en el asiento del baño para protegerte cometés un ¡gran error!

Usar un baño público es como un reto, hacer malabares para no tocar ninguna parte, evitar que los gérmenes lleguen al cuerpo o muchas más cosas asquerosas, se puede convertir en un deporte extremo. Y, en verdad, no eres la única persona a la que le pasa.





Nadie quiere jalar la palanca, ni tocar ¡NADA! No confiamos en los hábitos de limpieza y es normal, estos sitios huelen horrible, lucen peor, cualquiera entra y no sabemos sus manías. De hecho, seguro conoces o eres una de esas personas que pone papel en el asiento del baño para que tu piel no se ponga en contacto con nada, o incluso las cosas que tocas, las tocas con el papel de por medio. Es un método más común de lo que crees.





Pero ¿es sano, funciona?





De acuerdo con 22 Words, The Bradley Corporation, una compañía que hace accesorios para baños realizó un estudio sobre cómo los estadounidenses le jalan al baño. Sí, justo así.





La encuesta se realizó a mil personas, y se descubrió que el 64% de ellas jalan la palanca con el pie no con la mano cuando usan un baño público.





Ahora, cuando están en el dilema de si sentarse o no sentarse en el inodoro, la solución para muchos es colocar pequeños trozos de papel y así crear una barrera entre el objeto y la piel.





¿Funciona?





Menos de lo que crees, en realidad los asientos de los baños no tienen esa cantidad de bacterias, su superficie previene que los gérmenes se coloquen ahí, así que en realidad no son tan sucios.





Además, los gérmenes no se pueden multiplicar nada mas porque sí en la piel, así que no te vas a enfermar realmente... ok, no te vas a enfermar si el asiento está SECO.





Entonces ¿dónde están los gérmenes?





Esto es malo.





En el papel de baño, sí, con el que te limpias.





Este es el problema, en el baño, los materiales están hechos para repeler las bacterias, menos el papel.





Los gérmenes se esparcen cuando le jalamos al baño, se colocan en las paredes, la manija de la puerta, el dispensador de papel y el papel. ¡WTF!





Así que cuando pones el papel en el asiento, es probable que sí cojas alguna bacteria.





¿Qué puedes hacer? Ni modo, hacer en cuclillas en básicamente tú única opción, sí, en posición de aguilita.

Fuente: de10