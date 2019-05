¿Si llevás tiempo sin tener relaciones? Esto es lo que le pasa a tu vagina

¡Atención mujer! Si tienes mucho rato sin tener relaciones sexual acá te contamos qué es lo que pasa con tu vagina durante todo este tiempo.

Puede que mientras no tengamos relaciones sea más difícil conciliar el sueño o sientas que ya no puedes con el estrés. Pues, durante el acto sexual liberamos hormonas que reducen la cantidad de cortisol (hormona del estrés). Sin embargo, esa no son las únicas consecuencias.





-Soy virgen "otra vez"

Es muy común que las mujeres sientan que el orificio se cierra e incluso que puede aparecer un nuevo himen. La experta explica que eso es imposible. Pues aunque no tengas actividad sexual el cuerpo produce progesterona y estrógeno que ayuda a mantener la vagina abierta y flexible.





-Se seca

La vagina tiende a estar húmeda sin necesidad de entrar en un estado de excitación. Sin embargo, la ausencia de sexo sí puede ponerla en un estado de sequedad. Aunque, no es problema grave sí es bastante incómodo. En este caso, la experta recomienda recurrir a la masturbación, pues ayuda a mantener la zona en buen estado.





-El placer sexual se apaga

Durar un largo tiempo en abstinencia sí reduce el libido. ¿La razón? Al no hacerlo de manera regular, el cuerpo deja de sentirse sexual, pero esto es temporal. Una vez que vuelvas al juego, el deseo vuelve.

Por ello, es muy importante que durante el acto sexual no se dejen de lado los besos, caricias y jugueteos en la vagina. Pues, permite que los tejidos vaginales se relajen y lubriquen.