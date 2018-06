Si caminás con peso, ¡podrías estar afectando tu salud!

Seguramente has escuchado hablar sobre las rutinas de caminatas con pesas en los tobillo, para ayudarte a quemar más grasa, sin embargo, de acuerdo a la Clínica Mayo, este tipo de ejercicios no se recomienda.





Las pesas en los tobillos, aunque pueden aumentar la energía que se quema al caminar, puedes dañar la articulación de tu tobillo y los músculos en las piernas, por lo que aumentas el riesgo de alguna lesión.





Las lesiones más comunes en los tobillos son torceduras y fracturas. Las torceduras o esguinces es una lesión en los ligamentos y pueden tardar en recuperarse semanas, mientras que las fracturas, es una ruptura en el hueso y la recuperación tarda meses.





Además, no todas las personas podemos hacer ejercicios de peso o levantar pesas, pues Clínica Mayo advierte que no debes levantar pesas si no tienes la presión arterial controlada. Si tu presión es mayor a 160/100 mm Hg, debes consultar a tu médico.





Si tu intención es darle a tu rutina de caminata un plus que te haga ejercitarte aún más, lo recomendable es aumentar el ritmo, caminatas más rápidas. Si apenas comienzas con el entrenamiento, camina rápido unos minutos, llegando a cierta distancias (determina puntos de referencia), bajas el ritmo y después aumentas nuevamente, así hasta que tengas una mejor condición física que puedas mantener el ritmo acelerado.





Recuerda que debes consultar con tu médico antes de iniciar una rutina nueva, porque si bien, tu objetivo es ejercitarte, cada cuerpo reacciona de diferente forma. ¡Evita lesiones y cuida tu salud





Fuente: salud180