Sexo y corrupción en la elección de Miss Venezuela

Tiempo después, una serie de denuncias parece revelar un entramado más grande y oscuro que involucraría a la más alta autoridad del certamen con la "gestión" del contacto entre los posibles patrocinadores y las concursantes. La representante de Miss Venezuela en el certamen de Miss Universo de 2014, Migbelis Castellanos, acusó a Sousa de haberle pedido que buscara un empresario dispuesto a costear los gastos de su postulación a cambio de sexo. En una entrevista con Telemundo, aseguró que Sousa le preguntó antes de viajar a Miss Universo: "¿Tú no tienes a alguien que pague?".

Pero Castellanos no es la única Miss Venezuela que disparó contra las más altas esferas de la institución. También lo hizo Vivian Sleiman quien contó que mientras era participante -tenía solo 20 años-, los organizadores acordaron un encuentro con un patrocinador. "Quizás las que están en ese medio no se animen a denunciarlo, pero he escuchado de una red de prostitución como tal".





En el mismo programa de Telemundo en el que Castellanos apuntó contra Sousa, Alicia Machado, una de las Miss Venezuela más reconocidas, se diferenció destacando que tiene una buena relación con el exgerente de la organización. Sin embargo, vinculó a la política de las más altas esferas con situaciones de acoso. "Una de las razones por las que abandoné el país en el año 2000 fue porque tenía a uno de los hijos del innombrable -el expresidente Hugo Chávez- constantemente llamándome, invitándome. Estaba constantemente detrás mío. Por eso, me regresé a México a trabajar". Entre lágrimas, Machado expresó: "Me duele ver cómo quizás nuestra última gran gloria que tiene Venezuela, que es esta escuela de mujeres y esta escuela de señoritas se vea contaminada de este cáncer 'revolucionario' que tiene Venezuela".





Daniel Sarcos, conductor de Un nuevo día, el ciclo de Telemundo en el que dieron sus declaraciones Castellanos y Machado, fue conductor durante varios años del evento de Miss Venezuela y, si bien dijo no haber percibido nada extraño en su paso por la organización, apuntó: "Lo que ustedes están viendo es de qué se trata la descomposición moral de un país. Quiero que sepan que esto pasa en cualquier calle de Venezuela. Porque esto es lo que se ve, pero lo que no se ve es aún peor".





Osmel Sousa renunció en febrero a la gerencia de la organización Miss Venezuela y su salida no dejó de despertar sospechas. Con respecto a las acusaciones que pesan sobre él, en una entrevista reciente, declaró: "Presentar a personas de alto nivel y de alto rango es una cosa muy peligrosa [...] De las 200 misses que yo he tenido, ninguna pudo salir a hablar de este tipo de tonterías. Tenemos 60 finalistas entre Miss Mundo y Miss Universo y mucha gente quiere echarle lodo a una labor muy bonita que hemos hecho. Yo soy católico practicante y mariano, incapaz de estar mandando a mujeres a hablar con hombres".