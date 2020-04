Sexo virtual en plena cuarentena: los tips para disfrutarlo

El Internet y la mensajería instantánea ha jugado un rol muy importante en tiempos de cuarentena, sobre todo en parejas que se han visto separadas por el distanciamiento social. Sin embargo, también existen algunas limitantes que afecta la relación íntima de estas parejas; las cuales son: inseguridad al mandarse fotografías íntimas, la poca creatividad y otros problemas que tienen solución inmediata.

A propósito de todo esto, la sexóloga argentina Sandra López ha decidido escribir un pequeño artículo portal MarieCalire donde dio algunos tips para mejorar el sexo en tiempos de cuarentena.

El artículo escrito por la especialista tiene por título “Sexo y cuarentena: todo lo que tienes que saber sobre el placer virtual” y en él, explica un poco del sexo por Internet y otros trucos que te ayudarán a mantener viva la llama de la pasión.

La práctica se llaman sexting y en esta nota te contamos cómo realizarla.

Esto consiste en el envío e intercambio de contenido sexual, generalmente creados por el o la propia remitente, cuando la temperatura se nos sube. Ahora es muy fácil tomar una foto o hacer un vídeo mostrando algo de nuestro cuerpo y enviarla a través de nuestro teléfono móvil.

Hay que tomar algunos recaudos para evitar que ese material sea compartido sin tu consentimiento y termine expuesto en sitios que no autorizaste. Algunas apps permiten que se elimine la imagen a los pocos segundos de enviarla. El riesgo claro es la captura de pantalla que ya hay apps que te avisan si eso sucedió.

Además, como en toda interacción íntima, es importante entender que el dialogo y el acuerdo previo son fundamentales. Deben confiar mutuamente y dar consentimiento como adultos. El dispositivo debe estar en algún lugar de modo tal que te deje las manos libres… (las vas a necesitar).

Un buen cortejo: o sea, como en cualquier relación donde compartirás sexualidad no se puede ir directo a lo genital. Hay que estimular el cerebro con palabras, endulzar el oído, generar deseo y clima. Nada como una buena charla sobre temas diversos.

Si te da vergüenza compartir algo tuyo, comienza por audios con frases, algo que estés imaginando. Incluso puedes enviar algún contenido que encuentres en Internet: fotos, fragmentos de películas, etcétera.

No muestres en fotos nunca tu cara, ni detalles reconocibles como tatuajes. Esta técnica es un modo de protegerte.

Puedes relatar que vas sintiendo mientras ves lo que te envían.

Puedes relatar todo lo que te gustaría hacer cuando se encuentren, no siempre debe ser visual el material que compartas.

Hacer todo lo que tu imaginación y ganas te permitan, lo que aquí cambia es el medio de comunicación, pero no debe ser diferente la intensión.

Nunca hagas nada que no quieras, los limites siempre hay que respetarlos, no permitas que te insistan, si no quieres no quieres.