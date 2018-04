¿Será el de la B?: filman un fantasma en el estadio de Huracán

"Son las once de la noche y es la tercera vez que escucho este ruido de mier... No sé qué está pasando", suplica angustiosamente el hombre encargado de vigilar el estadio Tomás Adolfo Ducó, ubicado en el barrio porteño de Parque Patricios.





"Lo quiero grabar ahora para que después me crea la gente porque esto nunca me pasó. Estoy podrido, ¡la c... de la lora, me quiero ir!", implora el hombre, mientras baja por las escaleras e ingresa a un sector del que se desprende un ruido de golpeteo de puertas muy fuerte.





Una vez arribado al lugar, se puede ver claramente en las imágenes cómo una puerta golpea insistentemente contra el marco de manera violenta. "¡La p... que te parió! ¡La p... que te parió! ¡La c... de la lora!", grita el guardia de seguridad. Sin embargo, cuando irrumpe en lo que parece ser un vestuario no encuentra a nadie.





"¿Cómo m... puede ser que no haya nada? Ya es la tercera vez que entro y no hay nada. ¡Dios, me quiero ir!", cierra el video el vigilador, visiblemente afectado por la situación y con la voz y respiración entrecortada.

Fuente: infobae