Señales que indican que serás más feliz en 2018

1. Has sido amable y comprensiva contigo mismo acerca de tus fracasos este año. A pesar de los malos momentos que pasaste, manejaste las situaciones con inteligencia y paciencia.





2. En lugar de buscar culpables, te responsabilizaste de tus acciones.





3. Trabajaste todo el año bajo tus criterios, tienes metas bien definidas y estás dispuesta a conseguirlas pase lo que pase.





4. Tienes los pies sobre la tierra y estás consciente de que los malos momentos son necesarios, ya que ellos te ayudarán a forjar tu carácter.





5. Has comenzado a reducir tu círculo de amistades y te relacionas solo con las personas que realmente actúan como tus verdaderos amigos. Te has dado cuenta de lo que significa realmente la amistad, por esa razón, has decidido deshacerte de ciertos círculos que lo único que te aportaban es un vínculo superficial.





6. Has empezado a buscar formas de agregar más crecimiento y aprendizaje a tu vida: clases, libros, viajes, terapias, documentales informativos y cualquier otra cosa que creas que te ayudará a seguir trabajando para lograr un conocimiento más saludable y consciente.





7. No solo ha comenzado a buscar formas de crecimiento, en realidad estás tomando las medidas necesarias para lograr tus objetivos. Tus planes e ideas, son tangibles.





8. Te rodeaste de buenas personas que se mantuvieron contigo y te apoyaron y alentaron en todo momento, incluso si no tuviste la cantidad de éxito que esperabas tener este año. Has logrado mantenerte firme y con la frente en alto.





9. Estás trabajando para lograr una relación más sana con tus propias emociones y para saber qué hacer cuando estás enojada, triste, decepcionada, frustrada, y cómo manejar y resolver esos sentimientos de una manera productiva en lugar de hundirte.





10. No estás buscando soluciones fáciles y de corto plazo a los problemas que experimentaste este año. En lugar de ello, estás empezando a buscar las soluciones que se mantengan a largo plazo por más complicadas y difíciles que estas sean, estás consciente de que realmente esa es la solución. Lo que se resuelve rápido, rápido se derrumba.





11. Cuando necesitas ayuda, acudes con las personas que realmente quieren lo mejor para ti.





12. Has aprendido a dejar de lado el orgullo, pues sabes que no te ayuda en nada. Además, te estás arriesgando en probar cosas nuevas incluso, si no te garantiza que con ello alcanzarás el éxito.





13. Estás tomando decisiones bajo tus propios criterios en lugar de tomar decisiones basadas en lo que otras personas piensen de ti.





14. Estás haciendo un esfuerzo para pasar menos tiempo en las redes sociales y más tiempo leyendo libros y artículos y ensayos de los que crees que puedes aprender algo.





15. Al final del día, caes rendida. Eso quiere decir que pusiste el cien por ciento de tu esfuerzo en tu día e hiciste un buen trabajo. Procuras siempre ser mejor que el día anterior.





Fuente: Soy Carmín