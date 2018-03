Señales que indican que estás saliendo con un mujeriego

Pero ¿Cómo saber si realmente es un mujeriego?

Ten calma y observa sus actitudes, pues te dejamos algunas señales que tarde o temprano lo van a delatar.





1. NUNCA TE PUBLICA

Evita hacer cualquier tipo de publicación en tus redes sociales, es más ni siquiera esperes un like y mucho menos un comentario, siempre buscará decirte que con que ustedes sean felices es más que suficiente y que no necesita de la aprobación de nadie más.





2. SI LE LLAMAN, SE ALEJA

Es muy claro que cuando no ocultas nada no tienes motivo para huir, pero si notas que cada que le entran ciertas llamadas que no son de su familia, inmediatamente se sale de tu casa o simplemente se aleja de ti, es porque te oculta algo o alguien.





3. LE MOLESTAN TODO LO INESPERADO

Ya sea que lo visites o le llames de manera inesperada, en lugar de agradecer tu atención lo que hace es regañarte y decirte que no tiene todo tu tiempo o que no es un buen momento, que después se pone en contacto contigo. Lo que no quiere es que lo caches en la movida.









4. QUERRÁ OCULTARTE

Buscará convencerte a toda costa que lo mejor es que nadie sepa de su relación hasta que considere que ya se ha consolidado no importa si llevan semanas, meses o años juntos. En realidad lo que quiere es que otras mujeres no se enteren de que tiene una relación.





5. SUS "AMIGOS" EN REDES SON MUJERES

Basta con entrar a su perfil y ver si la mayoría de sus contactos son mujeres y además son muy guapas y él le da like a todo lo que comparten o hasta comenta sus publicaciones, ya que te estará indicando que hay interés por otro lado.





6. SI LO ETIQUETAS, SE MOLESTA

No quiere que lo relacionen contigo y por tal motivo cada que lo etiquetas en una foto o publicación es una discusión segura por haberlo hecho sin su autorización.





7. NUNCA TE HA PRESENTADO A SUS AMIGOS

Si además de ocultarte en redes social, jamás te ha presentado ni con sus amigos, es para alertarte, porque o bien, no quiere nada serio contigo o piensa que le puedes arruinar sus planes de conquistador y le da miedo que si sus amigos saben de sus conquistas puedan cometer alguna indiscreción.





8. SE DEJA VER CON OTRAS MUJERES

Si ya van varias ocasiones que tus amigos y hasta tu familia te dicen que lo han visto acompañado de otras mujeres en bares o restaurantes, y él siempre termina negándolo, es porque te quiere sentir segura a pesar de que ande de ojo alegre, pues no es honesto contigo, recuerda que el que nada debe nada teme.





9. ESCONDE SU CELULAR

Cada vez que le llega un mensaje notas que él esconde su celular para que tú no puedas ver lo que escribe o quién se está mensajeando, o bien, aprovecha cualquier oportunidad que tu levantas o te desapareces un poco para revisar sus mensajes, es porque muy probablemente te esté escondiendo algo.





