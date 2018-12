Seis pautas para criar niños felices

"Desde 1973 Dinamarca ha sido reconocido como uno de los países más felices del mundo. El secreto de la felicidad de este país: su estilo de crianza. Los padres daneses crían hijos felices que crecen para ser adultos felices que repiten este ciclo. Esto se logra gracias a que desde pequeños, los niños están en contacto con sus sentimientos, tienen seguridad en sí mismos y la capacidad para ver el lado positivo de las cosas", sostienen las especialistas.



Las autoras recomiendan modificar viejos hábitos para intentar la "manera danesa de ver la vida y formar adultos plenos, tolerantes al fracaso y con una autoestima alta". Todo esto, a través del acrónimo "EDUCAR". Pero, ¿qué significa esto?



Enseñarles a jugar.



Definir la autenticidad.



Utilizar la redefinición para mejorar.



Crear empatía.



Aprender a no poner ultimátums.



Reforzar la unión y el hygge (comodidad).



Las escritoras mencionan que "a veces se nos olvida que educar, así como amar, es un verbo que debe conjugarse. Necesita esfuerzo y trabajo para dar resultados positivos. Para ser un buen padre se necesita ser demasiado consciente de uno mismo; observar lo que hacemos cada vez que estamos cansados, estresados o cuando alguien nos lleva a nuestro límite".



Para educar, según el método danés



Enseñarles a jugar: con el juego libre los niños aprenden a ser menos ansiosos. Jugar les enseña lo que es la resiliencia. Y, según las autoras, está comprobado que éste es uno de los factores más importantes para convertirse en adultos exitosos.



Definir la autenticidad: aquí las especialistas se centran en la importancia de que los niños reconozcan y acepten sus sentimientos. Además, aconsejan evitar las comparaciones con otros chicos, enfocarse en el esfuerzo y no automatizar los halagos."Ayudar a los niños a sentir que pueden volverse expertos en algo en vez de hacerles sentir que ya lo son crea bases más sólidas", aseguran.



Utilizar la redefinición para mejorar: el método apunta a ver cada cosa desde varios puntos de vista. "Es importante centrarse en los aspectos positivos de cada situación. Le darás a tu hijo herramientas necesarias para lidiar con algo utilizando su originalidad", sostienen.



Crear empatía: el objetivo de este punto es que a lo largo de su vida los niños construyan vínculos más sanos y cariñosos. Sin embargo, advierten: "La sobreprotección, también es perjudicial. Crea empatía, pero no asfixies a tu hijo".



Aprender a no poner ultimátums: para las escritoras, recurrir a ultimátums genera una lucha de poder donde hay un ganador y un perdedor. "El uso de la empatía y un enfoque más basado en el respeto tiene un efecto boomerang. Enseñe respeto, sea respetuoso y será respetado", afirman Sandahl y Alexander.



Reforzar la unión y el hygge: por último, las especialistas recomiendan pasar junto a los chicos tiempo de calidad (ya sea en familia o con amigos). "Se busca desconectar de todo y dedicarse a estar con quien más se aprecia en un ambiente acogedor", concluyen.



