Según los signos estas son las personas que temen amar a otro

Algunas llegan a sentir miedo de amar y esto puede ser por las características de sus signos zodiacales. Enteráte cuáles son.





Aries: es el signo más apasionado del zodíaco. Los arianos están ansiosos por saltar a una relación y amarán a su pareja con todo lo que tienen. Esto hace que la angustia sea difícil de enfrentar cuando sucede. Sin embargo, creen que todo sucede por una razón. No dejarán que la angustia los desanime porque saben que las personas vienen y salen de su vida por alguna razón. Sin embargo, esto no los hace menos entusiastas para encontrar el amor. Saben qué es mejor para sí mismo y una vez que se dan cuenta de quién es, no tendrás nada que temer.





Géminis: es el signo que mejor maneja las rupturas amorosas. Los geminianos, en lugar de obsesionarse con el pasado y de cosas que ya no pueden controlar, les gusta planificar para el futuro y concentrarse en las cosas que los hacen feliz.





Cuando se trata de relaciones serias, prefieren no estar en una. Tienen este miedo de estar agobiados y no poder vivir el estilo de vida aventurero que siempre han vivido. Prefieren tener relaciones casuales pero una vez que sientan que están listos para seguir adelante, lo harán sin dudarlo.





Cáncer: es un signo que le gusta pelear sus batallas por su cuenta. Las personas consideran el desamor como una parte normal de la vida, algo por lo que la gente no debería obsesionarse. Incluso cuando tienen un dolor genuino, no permiten que interfiera con su estilo de vida. Mantendrán su mente enfocada en otras cosas, y eventualmente borrarán todo de su mente. La gente puede verlas sin emociones y fríos pero en realidad solo están muy orientadas a los objetivos y no les gusta dejar que su vida personal se interponga en sus responsabilidades.





Libra: son las personas más optimistas y positivas del zodíaco cuando se trata de un corazón roto. Los primeros días después de una ruptura pueden ser difíciles para un libriano pero les gusta hacer todo lo posible para olvidarse de ello. No se dejarán caer por tanto tiempo.





Sagitario: la angustia no afecta a un sagitariano tanto como a la mayoría de las personas. Podrían estar molestos por unos días, pero después siguen adelante fácilmente. En realidad, son tranquilos cuando se trata de rupturas. Les gusta lidiar con su dolor y frustración saliendo y pasándola bien. Cuando están heridos, se ríen e intentan mantenerse optimista hasta que se hayan olvidado por completo.





Fuente: losandes