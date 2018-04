Según el horóscopo Egipcio, conocé tu misión y personalidad

Revisa lo que dice tú horóscopo Egipcio:





Hijos de Bastet, la diosa Gato (16 de enero al 15 de febrero)





Planeta Saturno, Color Violeta





Son consideradas personas de gran inteligencia, valor e ingenio. Tienen mucha prudencia y son considerados saludables. Se dice de los nacidos bajo esta Diosa que jamás les faltará la abundancia en su hogar. Se considera que son diplomáticos, con gran audacia y rapidez mental y equilibrio estético, pero detesta que invadan su intimidad, que le impongan cosas, así como aborrecer también la rutina. Ellos aman su libertad!





En su mayoría son clarividentes o con su sexto sentido muy desarrollado, aman lo misterioso.





Comunicadores innatos se relacionan con todos de buena manera. Son extremadamente creativos. En el amor necesitarán de alguien fuerte y dominante para entregarse con pasión, pero como ama su libertad también tenderá a tener problemas en este aspecto.





Su misión es cambiar al mundo a través de sus ideas, inventos e innovaciones y su altruismo les permitirá siempre pensar en los otros y ayudarlos. Deberán aprender a manejar su rebeldía y trabajar la paciencia.





Hijos de Selket, la Madre (16 de febrero al 15 de marzo)





Planeta Nepturno, Color Rosa





Son personas asociadas al trabajo y la paciencia. Ellas no se detienen y van a paso firme para conseguir lo que desean. Tienen gran fortaleza física y energía, lo que les permite trabajar sin descanso. Son pacientes, metódicos y capaces de seguir una rutina lo que a su vez los lleva a ser algo obstinados.





En sus relaciones van lento, no muestran sus sentimientos sin sentirse seguros.





A pesar de ser muy introvertidos tienen alta capacidad de ser muy buenos oradores y persuadiendo. Místicos, emotivos, románticos, bondadosos, idealistas y sienten gran compasión por quien necesita ayuda.





Su misión es enseñarles a otros a actuar de corazón y desinteresadamente.





Hijos de Apep, La serpiente sagrada (16 de marzo al 15 de abril)





Planeta Marte, color rojo





Son estrategas por naturaleza, muy inteligentes. Ellos obtienen todo lo que desean, así como también el respeto de los demás. Son considerados líderes, grandes oradores y motivadores. Tienen la capacidad de resolverlo todo con su astucia.





Su amor propio es grande, ellos se tienen fe, al límite de volverse un poco egoístas y egocéntricos. Aspiran a mucho, siempre querrán alcanzar un lugar importante.





Personas directas y no se guardan sus opiniones. Aman los desafíos y son muy competitivos. Independientes, dinámicos también pueden ser muy ansiosos.





Su misión es la de dirigir a otros y defender causas justas. Pero deberán controlar su impulsividad, impaciencia y arrogancia.





Hijos de Path, El que abre (16 de abril al 15 de mayo)





Planeta Venus, color blanco





Son personas que buscan la seguridad y tranquilidad, humildes y bondadosos, representan a la fertilidad y la madre. Suelen ser muy alegres y hasta populares, pero algo obstinados.





Suelen enamorarse con facilidad. Activos y se visten muy bien. Pueden ser impulsivos en algunas ocasiones, hasta hirientes y vanidosos, pero al ser tan encantadores quienes los rodean olvidan con facilidad esto.





Ellos aman la libertad y su libre albedrío, razón que los hace ser independientes desde jóvenes. La pareja ideal para ellos es simple, sin grandes complicaciones. Amarán el hogar y la familia. Sensibles, prácticos y románticos necesitan a alguien delicado a su lado.





Son muy trabajadores y de gran perseverancia.





Su misión es organizar, trabajar y cumplir sus sueños. Brindarán seguridad a los suyos y serán el pilar de la familia, pero deberán aprender a controlar su terquedad y dejar de ser tan posesivos y a veces absorbentes.





Hijos de Autum (16 de mayo al 15 de junio)





Planeta Mercurio, color naranja, dorado y marrón





Los hijos de Autum simbolizan la sabiduría y el entendimiento profundo, además poseen la potencia de los cinco elementos dentro de si. Ellos aman la música y el baile.





Se comprometen totalmente y su entrega jamás será a medias. Tienden a ser bohemios de jóvenes y no siguen convencionalismos, pudiendo ser rebeldes a todo lo que signifique esclavizar su espíritu. Son personas influyentes, pero lo hacen de una manera cálida y sensible. Aman conocer gente y diversas culturas, ya que son muy curiosos y su mente puede procesar mucha información. Siempre joviales se adaptan a cualquier situación. Se aburren con facilidad de las personas, a menos que haya amor o admiración.





Aman primero a través de la mente, es por eso que necesitan de alguien que estimule su imaginación y le muestre cosas nuevas.





Su misión recibir y dar información, crear equipos y nuevos negocios. Pero deberán aprender a manejar su impaciencia, ansiedad y nervios, Así como también, ser más perseverantes y no dejarse influenciar.





Hijos de Isis, la Media Luna (16 de junio al 15 de julio)





Planeta Luna, color Blanco





Son personas a veces temidas y de pocos amigos, pero muy astutos. Sabios e inteligentes aman la armonía y el entendimiento, lo que ayuda a mantener a raya a sus enemigos. A veces pueden actuar con pesimismo. Perdonan con facilidad y comprenden que todos pueden fallar.





Aman a los niños y animales y pueden ser cambiantes en su ánimo. Por naturaleza son pacíficos pero si se ven amenazados pelearán con firmeza. Son románticos y la forma de llegar a su corazón es con una cena bajo la luz de la luna.





Su misión es dar calor de hogar y convertir cualquier lugar en un refugio. Actuar como una madre y entregar valores.





Hijos de Ra, El Sol (16 de julio al 15 de agosto)





Planeta Sol, color dorado





Los hijos de Ra pueden variar en dos tipos, los conservadores y los charlatanes. Pero por norma general suelen ser muy fieles, amigables, decididos y organizados. En ocasiones pueden ser algo despiadados y les gustará discutir para demostrar que son conocedores de algún tema. En algunas ocasiones se ponen insoportables al faltarles cierta diplomacia.





Ellos son imponentes y aman ser el centro de atracción, es por eso que querrán contar sus historia y logros. En cuanto al trabajo tienen gran fortaleza y eso garantiza su éxito.





Amarán tener una familia grande y en el amor se sienten merecedores de lo mejor, por lo que su pareja debe estar dispuesta a complacerlos, pero ellos no siempre lo harán. Autoritarios en ocasiones y de gran orgullo pero actuarán siempre de frente. Muy probablemente asuman posiciones de líderes y tendrán gran creatividad. Necesitarán a su lado a alguien inteligente, con poder de decisión que sobresalga.





Su misión será dirigir, comunicar, enseñar a otros a amar y luchar, pero deben controlar su vanidad y su tendencia a exagerar o dramatizar.





Hijos de Horus, El Halcón (16 de agosto al 15 de septiembre)





Planeta Mercurio, color Marrón





Símbolo de obediencia y respeto, se relacionan con los monjes o ermitaños. Los hijos de Horus son sinceros y de gran fortaleza, incondicionales y sencillos pueden tener una apariencia dura, pero es eso... sólo apariencia.





Aman los placeres y divertirse, pero sin caer en excesos. No les gustan las discusiones o conflictos y tratarán de escapar de cualquier situación que se acerque a eso. Ellos son pacifistas por naturaleza y prefieren pasar desapercibidos. Estarán dispuestos a ayudar a quien lo necesite incluso asumiendo cosas que no les correspondan. Son excelentes trabajadores y no le temen al esfuerzo, pero a pesar de lo anterior, no tienen muchas cualidades administrativas pudiendo ser despilfarradores y generosos con los necesitados. En el amor, aman con intensidad y muestran sus emociones entregándose por completo a su familia y pareja, incluso dejando sus ambiciones de lado.





Su misión es curar, sanar y ayudar a otros, tanto en temas de salud como monetarios, pero deberán aprender a superar sus temores e inseguridades y aprender a confiar más en si mismos.





Hijos de Maat, La Justicia (16 de septiembre al 15 de octubre)





Planeta Venus, color Rosa





Si naciste bajo Maat eres considerado un símbolo de buena suerte y felicidad. Ellos son personas muy hábiles, rápidas e inteligentes. Grandes motivadores, oradores e improvisadores podrán ganarse a cualquiera. Tiene una mente muy abierta y con la capacidad de resolver cualquier conflicto que se les presente.





Tienen mucha fe en ellos llegando a ser algo egocéntricos, ya que su orgullo propio puede pasar por sobre los demás. No se hunde fácilmente a pesar que lo rodea la envidia.





Son grandes innovadores y empresarios que no se dejan doblegar, ellos siempre creen que pueden hacer las cosas mejor que otros. No sirven para vivir en soledad, necesitan tener amigos y familia siempre a su lado.





En el amor necesita tener a su lado a alguien ambiciosa que sobresalga y triunfe. Pero podrían sufrir decepciones al idealizar mucho a su pareja.





Su misión ayudar a poner orden y justicia en el mundo a través de la paz, pero deberá superar las dudas que aparecen al tener que tomar decisiones trascendentales, así como aprender a ser mas directos en sus opiniones y no callarse.





Hijos de Osiris (16 de octubre al 15 de noviembre)





Planeta Plutón, Color Negro y azul





Los hijos de Osiris son leales, directos, justos y sinceros. Además son muy atractivos y con alto poder sexual. Ellos van al encuentro de lo que quieren y de quien quieren. Siempre te protegerán y si necesitas ayuda serán los primeros en estar ahí. Les cuesta salir de su hogar y se enojan con dificultad, a pesar que tienen, en casos extremos, sus momentos de irá se les pasa con facilidad. Pueden aguantar mucha tensión. Son excelentes consejeros y luchadores de un mundo mejor.





En el amor ellos buscarán a su pareja y cuesta mucho que se alejen de él, sobretodo por su sensualidad. Intensos fogosos y pasionales, ellos son extremos, es blanco o negro, nada a medias. Y se entregarán por completo pidiendo lo mismo a cambio, pero si sufren una desilusión cortarán todo vinculo.





Su misión es dirigir, investigar, crear, ya que tienen ideas fijas y son muy perseverantes lo que los convierte en grandes líderes. Además deberán proteger a otros y enseñar a vivir con valentía. Deberán controlar la intolerancia, la tendencia a la venganza y su agresividad.





Hijos de Hato (15 de noviembre al 15 de diciembre)





Planeta Júpiter, color Azul turquesa





Los hijos de Hator con amigos incondicionales, leales de su hogar y familia. Muy protectores y cariñosos, pero de personalidad fuerte y algo impacientes. Tienden a tener un carácter fuerte, osado y caprichoso. Exigen a otros normas lo que acarrea rivalidades, pero su fuerza los lleva a conseguir lo que desean. Ellos no fingen sus emociones y si dicen amar es porque es así. Pueden ser muy optimistas y eso los lleva a tomar riesgos pensando que siempre saldrán bien parados.





En el amor necesitan de alguien que estimule su curiosidad, que le entregue alegría y comparta sus aventuras. El ama la conquista y seducción y eso lo llevará a vivir muchos romances.





Su misión será aprender y enseñar, pero para crecer deberá dominar su impaciencia y exceso de ansiedad, así como actuar más maduramente y no postergar las cosas. Actuar con realismo ante la vida.





Hijos de Anubis, El Chacal (16 de diciembre al 15 de enero)





Planeta Saturno, Color Azul oscuro





Los hijos de Anubis son personas valientes y admirados por su entorno, nunca pelean a menos que se sientan atacados o vean el peligro a los suyos. Tienden a tener dificultades pero representan a prosperidad a través de su trabajo, esto es producto de su actitud metódica, paciente y hasta rutinaria. Pero tienen grandes prejuicios, son tercos pero también tienen la capacidad de escuchar. Pueden tener una apariencia física modesta pero cuando hablan son elocuentes y persuasivos.





En el amor es poco romántico y algo ingenuo, por lo que si tiene demostraciones deberás valorarlas. Ellos para enamorar necesitarán de tiempo para mostrar lo que sienten, pero aman con profundidad y aceptando al otro tal cual es. Necesitan a un apersona responsable autoritaria, sólida y a quien admirar o perderá interés.





Su misión es poner orden, organización, enseñar a respetar normas y tradiciones, así como a trabajar con dedicación. Ellos dirigen a los más débiles a ser prácticos, ahorrativos, pero deberán aprender a relajarse, vivir la vida con mas flexibilidad, así como también, ser menos pesimistas, superar la desconfianza para demostrar sus sentimientos.





Fuente: guioteca.