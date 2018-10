Según el día que naciste tenés un ángel de la guarda

Nuestros ángeles cuidan de nosotros y nos ponen en contacto con nuestro propósito y nuestra misión en esta vida.







Podemos perder el contacto con nuestro ángel pero nunca deja de velar por nosotros, siempre está ahí, cuidándonos en cada paso que damos y deseando brindarnos su consejo y soporte cuando se lo solicitamos. Nada es imposible para él...

Esta guía corresponde a las antiguas escrituras de la tradición judeo-cristiana del pueblo hebreo y tiene más de 5 mil años de historia.







Conocé tu ángel según tu fecha de nacimiento:

28 de diciembre al 1 de enero: NEMAMIAH. Procura el entendimiento de la misión de nuestra vida de acuerdo a las experiencias a vivir, los personajes que estamos atados de forma kármica, Los anteriores y los nuevos necesarios según el plan de vida. Concede prosperidad gracias a una mente clara y conocimiento necesario para conseguir sus propósitos.2 al 6 de enero: YEIALE. Otorga fortaleza mental para afrontar situaciones difíciles sin dejarse dominar por los sentimientos. Tienden a la justicia, aportan soluciones lógicas a toda clase de problemas o circunstancia. Franqueza y mente lógica7 al 11 de enero: HARAHEL. Proporciona una inteligencia activa, positiva y equilibrada de forma adecuada que hará que todo funcione como debe. Esta riqueza intelectual obliga a la trasmisión, a la comunicación del conocimiento, sino seremos victimas de estancamiento. Concede comprensión de los hijos con sus padres12 al 16 de enero: MITZRAEL. Quienes sufren a causa de los celos o las persecuciones de las personas que quieren, deberían solicitar la influencia de Mitzrael. Eso sí, la condición es clara: la persona que se somete a la tutela de este ser angelical debe aceptar que la relación mejore se termine para siempre. En cualquier caso, la persona sabrá rectificar sus errores y aceptará que las experiencias modelan la personalidad. Una vez que se haya estabilizado afectivamente, este ser alcanzará la madurez en todos los órdenes: trabajo, familia y sociedad.17 al 21 de enero: UMABEL. Quien solicita los favores de Umabel se vuelve "fanático" de los viajes de aventura, los deportes y la ecología. Además, este arcángel confiere un gran sentido de honradez y respeto por la obra ajena. Por los dones de Umabel, la persona se vuelve práctica, organizada y puntual. Los protegidos de Umabel serán capaces de grandes empresas, siempre y cuando las hayan podido organizar con suficiente anticipación. Una vida familiar simple y sin sobresaltos les complace a estas personas más que todo.22 al 26 de enero: IAH-HEL. A este arcángel le gusta dar a sus protegidos lo que ellos deseen, pero recién después de haber probado su fe. Lograr cualquier sueño es posible para quienes tienen la capacidad de no impacientarse. El Arcángel de lo "imposible" se vale de todos los medios para conceder lo que se le pidió. Idealistas, con grandes poderes mentales, los hijos de Hia-Hel también se distinguen por su poder de concentración. Nada satisface más al patrono angélico que la generosidad desmedida.27 de enero al 1 de febrero: ANAUEL. Como resultado de los dones de este arcángel, las personas desarrollan una salud inquebrantable y un escudo sutil contra la maldad. Tales seres suelen ser bellos en un amplio sentido de la palabra: conocen sus armas y las usan pero sin vanagloriarse. Saben que la mano de Dios está en todo. Mehiel dota a estos seres con capacidad de adaptación, poder de mediación en los conflictos y una gran disposición a ser canales de la verdad. La buena suerte acompaña siempre a estas personas. El arcángel les regala a sus hijos la consumación de un deseo secreto de tanto en tanto.7 al 11 de febrero: DAMABIAH. Representa la sabiduría relacionada con el amor, lo que nos lleva a ser a demás de sabia, desprendida, altruista, capaz de renunciar a si mismo por los demás. Proporciona la oportunidad de conocerse a si mismo. Esta sabiduría será como un escudo protector contra los enemigos. Configura una vida fácil12 al 16 de febrero: MANAKEL. Bajo la asistencia de este ángel, se aleja la ira. Quienes reciben los dones de Manakel son buenos para canalizar milagros, detectar engaños y vencer en enfrentamientos. Manakel facilita las mudanzas y los cambios, trae inspiración y ayuda a conocer el lenguaje de las criaturas que habitan los mundos intermedios (hadas, gnomos, etc.). Las personas protegidas por este custodio celestial desarrollan habilidades para la magia, la jardinería y la gastronomía.17 al 21 de febrero: EYAEL. Es el ángel que protege en las adversidades y nos libra de las injusticias. Además, rodea a sus protegidos de personas influyentes para facilitarles la realización de sus deseos y proyectos. Ayel ayuda en los estudios y mejora las tareas de intermediación. Quienes deseen agradar a este ángel sólo deben mostrarse amables con todas las personas, especialmente con quienes les dispensen un trato rudo. Por la acción de Ayel, se ganan pleitos y se progresa en lo material, sobre todo a través de ventas y transacciones.22 al 26 de febrero: HABUHIAH. Habuhiah es el ángel de la fecundidad. Lo que toca a su paso florece. Los dones de este ángel sirven para aumentar los buenos aspectos natos y hacer aparecer cualidades nuevas. Con su ayuda, también mejoran las relaciones personales. Las personas temerosas o apocadas cobran un llamativo esplendor. Este ángel estimula la definición de las relaciones sentimentales. Ningún aspecto de la vida o la personalidad queda en tinieblas si uno ofrece sinceramente su ser a Habuhiah.27 de febrero al 3 de marzo: ROCHEL. Dota a sus hijos de genio creativo. Bajo su protección no sólo se puede aportar otra visión de la vida cotidiana sino que también se está en condiciones de realizar inventos y descubrimientos, especialmente válidos en el campo de la biología y la química. Quienes soliciten los dones de Rochel se tornarán dinámicos, curiosos y amigables, pero una vez que hayan profundizado en el uso de sus poderes, se volverán más reservados. Invocar a este ángel es muy indicado para quienes deseen desarrollar las ciencias.27 de febrero al 3 de marzo: ROCHEL. Dota a sus hijos de genio creativo. La asociación con este ángel deja atrás cualquier aspecto grosero que se haya tenido en el pasado.9 al 13 de marzo: HAIAYEL. Haiaiel influye en las personas para que tengan paz, fuerza y alegría. Quienes soliciten sus dones pensarán claramente, resolverán los asuntos con decisión y nunca se arrepentirán de las decisiones tomadas. Una particularidad de estas personas es la de aislarse de los demás para reflexionar. La algarabía les encanta, pero a la hora de pensar, creen que no hay como el silencio. En pos de una causa social, son escuchados sus planteos por la seriedad y transparencia.14 al 19 de marzo: MUMIAH. Este ángel brinda riqueza, no sólo material, a quienes soliciten sus dones. Satisfacciones personales, unidad familiar y reconocimiento social son algunas de sus ofrendas. La persona que desee tener una vida larga y plena debe convocar la protección de Mumiah. Reconocida también como benefactora de los animales domésticos, esta persona será famosa por su elevada espiritualidad y consagrará los últimos años de su vida a dejar en pie una obra que permita continuar con su labor. Este ángel ayuda a trasponer las ilusiones y a superar la depresión.20 al 24 de marzo: VEHUIAH. Ayuda a superar obstáculos. Es la luz que nos muestra dónde está el problema. Su aparición (casual o solicitada) nos marca un nuevo rumbo. Vehuiah esparce optimismo a nuestro alrededor toda vez que estemos dispuestos a empezar alguna obra. La unidad familiar, los reencuentros entre amigos, el desarrollo de nuevas ideas y los ánimos para trascender cualquier contrariedad son los bienes que este ángel ofrece. Los buenos modales son como una miel que deleita a esta criatura del cielo.25 al 29 de marzo: JELIEL. Si dos personas están enfrentadas porque ambas creen tener razón y no pueden aceptar la parte de verdad que hay en el otro, el serafín Jeliel las acerca, "obligándolas" a dejar atrás la tozudez. Este serafín ayuda especialmente a mantener la armonía conyugal y es quien lleva la paz donde hay conflicto, la verdad donde hay error y amor universal para superar prejuicios de todo tipo.30 de marzo al 3 de abril: SITAEL. Es el serafín que acude frente a las adversidades que sorprenden a sus protegidos. Sitael ayuda en momentos de peligro como accidentes, ataques por violencia o robo. Su ayuda aísla a la persona de la calamidad, manteniéndola "por milagro" a salvo. A través de la fuerza que ejerce la capacidad humana de perdonar, es posible mantener a Sitael cerca, beneficiándose con la amorosa cobertura de sus alas protectoras. El rencor y la maledicencia, obviamente, espantan a esta sensible criatura.30 de marzo al 3 de abril: SITAEL. Con su paso decidido -paso de ángel al fin, sutil pero eficaz- todo puede cambiar de la noche a la mañana, sin que se experimente el menor trauma por ello. Hablar un idioma diferente en poco tiempo, ejecutar música sin haberla estudiado, "recibir" conocimientos intuitivamente y hasta aprender a curar a otros será posible con la guía de este ser exquisito.14 al 18 de abril: LELAHEL. Quien desee obtener la gracia de Dios y del mundo de los ángeles debe poner atención en las cualidades de Lelahel. Su iluminación ampara a las personas de las malas acciones ajenas y trae fortuna y amor. Como un espíritu protector, el sexto serafín auspicia la cordialidad, la abundancia, las buenas relaciones y la paz. Para reconciliarse, avanzar en la vida como si no existiera la palabra "imposible" y atraer riquezas materiales, es propicio meditar en las bondades de este ángel. La mente pura y el corazón abierto son los mejores canales de recepción.19 al 23 de abril: ACHAIAH. Se convoca a este ángel para desarrollar la paciencia. Si solicitás la ayuda de este serafín, lograrás captar a través de la intuición grandes pero sencillas verdades que esconden los secretos de la vida, la naturaleza y el cosmos.24 al 28 de abril: CAHETHEL. Quienes viven en el campo (o en la ciudad) pero de una manera muy natural, podrán disfrutar más de las virtudes que este ángel representa, ya que los frutos de la naturaleza se brindan generosos por su acción. Si deseás acercarte a la energía de Cahethel -a modo de ofrenda- proponete dejar de fumar, salir a caminar diariamente o cualquier meta que mejore tus hábitos. A cambio, obtendrás siempre todo lo que necesites para tu supervivencia, en todos los niveles y sin esforzarte.29 de abril al 3 de mayo: HAZIEL. Para superar una experiencia dolorosa o para alcanzar la liberación espiritual, es adecuado recibir los dones del querubín Haziel. Su amorosa gracia logra que se cumplan las promesas realizadas, así como la benevolencia de los hombres a la hora de juzgar a sus semejantes. Los trabajos se hacen más llevaderos y se puede aprender mucho en el plano del conocimiento interior, cuando se recurre a la amigable guía de este ser. Inocencia y verdad son las actitudes que deberás irradiar para atraerlo29 de abril al 3 de mayo: HAZIEL. Para superar una experiencia dolorosa o para alcanzar la liberación espiritual, es adecuado recibir los dones del querubín Haziel. Su amorosa gracia logra que se cumplan las promesas realizadas, así como la benevolencia de los hombres a la hora de juzgar a sus semejantes. Los trabajos se hacen más llevaderos y se puede aprender mucho en el plano del conocimiento interior, cuando se recurre a la amigable guía de este ser. Inocencia y verdad son las actitudes que deberás irradiar para atraerlo4 al 8 de mayo: ALADIAH. La madurez de los sentimientos y el logro de soluciones que conforman a todos serán otros réditos extras.14 al 18 de mayo: HAHAIAH. Se manifiesta transmitiendo conocimiento por medio de las lecturas apropiadas. Con su ayuda, la entera secuencia de descubrimiento del material, el procesamiento del contenido y la aplicación del aprendizaje se producirá con rapidez y facilidad asombrosas. La conexión con Hahahiah puede también tener lugar a través de visiones místicas y de sueños proféticos. En otro orden, su favor puede solicitarse para que ayude a crecer a los niños abandonados en un clima fraternal.19 al 23 de mayo: YESALEL. Si un don se le puede pedir a Yesalel es el de la comprensión. Este querubín ayuda a entender todas las situaciones y a poner fin a los extremismos con la medida justa. Los fanatismos religiosos, la rigidez de los prejuicios y la ambigüedad moral se disuelven por la revelación de verdades que Yesalel trasunta en el momento justo. La calidez y la serenidad son dos de sus herramientas favoritas para hacer llegar su mensaje. Protege la vida familiar y la fidelidad.24 al 28 de mayo: MEBAEL. Revela la verdad a quienes están dispuestos a conocerla, hecho que, a su vez, propicia que cada día más personas estén deseosas de alcanzar el conocimiento que aleja de sufrimiento y decepción. Quienes necesiten comprender las leyes del Karma (principio de acción y reacción que rige la vida humana), desarrollar sus pensamientos, alcanzar un estado de conciencia más alto o –simplemente- operar con alquimia deberían pedir su asistencia. Sin embargo, las personas muy egocéntricas tendrán dificultades para acceder a estos dones.29 de mayo al 3 junio: ARIEL. Con sus dones, se puede vencer el escepticismo. Su influencia aleja el oscurantismo tras el cual se esconden los falsos sentimientos religiosos. Como consecuencia de la comunicación con Hariel, se alcanza un etado de santidad que realza la dignidad de una persona sin convertirla en un fanático. Bajo este estado de beatitud, es posible mejorar la propia vida y, lo que es mejor aún, la de los demás, expandiendo los beneficios de ser parte de la conciencia colectiva.29 de mayo al 3 junio: ARIEL. Con sus dones, se puede vencer el escepticismo. Su influencia aleja el oscurantismo tras el cual se esconden los falsos sentimientos religiosos. Como consecuencia de la comunicación con Hariel, se alcanza un etado de santidad que realza la dignidad de una persona sin convertirla en un fanático. Bajo este estado de beatitud, es posible mejorar la propia vida y, lo que es mejor aún, la de los demás, expandiendo los beneficios de ser parte de la conciencia colectiva.4 al 8 de junio: HEKAMIAH. La capacidad de ocupar el lugar de mando con nobleza y prestigio es la bendición que confiere Hekamiah. Este ángel ofrece a la persona la cualidad de ser precisa en los detalles, efectiva en los resultados y selectiva a la hora de elegir lo que es bueno para su evolución. Como resultado de una serie de procesos, quien pida la guía de Caliel desarrolla voluntad y genialidad artística. Las respuestas amables, el servicio desinteresado y la dulzura favorecen la obtención de los infinitos dones que el segundo trono. Caliel libera sin ofrecer ninguna resistencia.19 al 23 de junio: LEUVIAH. La curiosidad característica de los niños es la más evidente muestra de inocencia que Leuviah regala a sus protegidos. Rasgos juveniles, actitudes generosas y una natural disposición a ver la vida como un juego son otras marcas que este trono imprime. Personas simples, modestas, pero nobles y, por sobre todo, muy queridas, son algunas de las cosas lindas que se pueden decir de la gente que obtiene los dones de Leuviah. Se puede atraer a Leuviah ofreciéndole las mismas cosas que les gustan a los niños.24 al 28 de junio: PAHALIAH. Quien elija la guía de este trono dominará la prédica religiosa. Desarrollará optimismo y necesidad de vivir en armonía con su familia y con todos en general. Acertar la edad de esta persona será tarea difícil, ya que aparenta muchos años menos. Con el dinero se las arreglará para que parezca que gasta mucho aun cuando no tenga un centavo. Por los dones de Pahaliah, se comprenden grandes misterios espirituales y se consigue dominar el mundo sutil, viviendo así en equilibrio.29 de junio al 3 de julio: NELKHAEL. Es el trono al que se pide defensa ante los enemigos, contra las calumnias y personas que usan sortilegios. Los protegidos por este trono tendrán imaginación e inteligencia. Podrán desenvolverse fácilmente en lo que se propongan. Son propensos al liderazgo y les cuesta aceptar propuestas de menor importancia que las que su idealismo les dicta. A Nelchalel se lo puede invitar recitando poesías y cantando baladas. La tristeza y la falta de autoconfianza lo alejan.29 de junio al 3 de julio: NELKHAEL. Es el trono al que se pide defensa ante los enemigos, contra las calumnias y personas que usan sortilegios. Los protegidos por este trono tendrán imaginación e inteligencia. Podrán desenvolverse fácilmente en lo que se propongan. Son propensos al liderazgo y les cuesta aceptar propuestas de menor importancia que las que su idealismo les dicta. A Nelchalel se lo puede invitar recitando poesías y cantando baladas. La tristeza y la falta de autoconfianza lo alejan.4 al 8 de julio: YEIAIEL. Este trono concede la fortuna, el buen nombre y la diplomacia. También es el que provee la orientación en los viajes y a quien se puede acudir para encontrar nuevos caminos. Las personas que piden los dones de Yeiaiel tienen ocasión de viajar a destinos exóticos. Adquiriendo sus dones, se puede conseguir lo que uno desea, siempre y cuando se trate de algo importante para el desarrollo espiritual. A la vez, cuando se tiene a Haheuiah por protector, se mejora la relación con los padres. La suerte en los negocios y el interés por la política pueden aparecer repentinamente a quien solicita los dones de este trono. Esta persona manifestará, además, una gran curiosidad por la ciencia y deseos de comprender los problemas sociales.19 al 23 de julio: NITH-HAIAH. Esta dominación ayuda a descubrir la verdad de los misterios esotéricos, a tener revelaciones y a alcanzar la paz a través del ejercicio de los poderes espirituales. La persona que adquiera estos dones aprenderá a curar con las manos y a través de su palabra, sabrá dar el consejo necesario en el momento justo y podrá practicar terapias alternativas con gran virtud. Tales capacidades forjarán en él un halo de carisma. La gente lo respetará por su sabiduría y serán muchos lo que lo buscarán para hallar la solución a sus problemas.24 al 28 de julio: HAAIAH. Quienes adquieren los poderes de la dominación Haaiah son embajadores de la paz y diplomáticos divinos, aunque no tengan conciencia de esto. Sus espíritus elevados trabajan en favor de la concordia incansablemente. Aportar soluciones lógicas, encontrar el punto medio para salvar una diferencia y adaptarse a las personas son algunos de los dones que estos magníficos seres poseen. Los protegidos de Haaiah no violan las reglas sociales.29 de julio al 2 de agosto: YERATHEL. Aquel que obtiene la influencia de este ángel es inteligente, equilibrado y maduro. Aunque a veces se sienta vulnerable, tendrá una gran fuerza para luchar contra la negatividad. De gran capacidad introspectiva, su lucidez lo llevará al éxito y la fama. Recibirá grandes demostraciones de cariño que bendecirán sus pasos. Los hijos celestes de Yerathel reciben de él mucho amor, por lo que llevan una vida clara y llena de gozo. Para obtener sus dones sólo hay que pedirlos sinceramente.29 de julio al 2 de agosto: YERATHEL. Aquel que obtiene la influencia de este ángel es inteligente, equilibrado y maduro. Aunque a veces se sienta vulnerable, tendrá una gran fuerza para luchar contra la negatividad. De gran capacidad introspectiva, su lucidez lo llevará al éxito y la fama. Recibirá grandes demostraciones de cariño que bendecirán sus pasos. Los hijos celestes de Yerathel reciben de él mucho amor, por lo que llevan una vida clara y llena de gozo. Para obtener sus dones sólo hay que pedirlos sinceramente.3 al 7 de agosto: SEHEIAH. Confiere prudencia y sabiduría. Quien asimila los dones de este ángel tiene ideas repentinas que le ayudan a resolver conflictos. Suele presentir acertadamente lo que va a ocurrir. Igual que un gato, cae siempre parado. Los protegidos de Omael aman a todas las criaturas. Piadosos y honrados, son en verdad seres especiales a quienes la envidia y la impaciencia y el cansancio parecen no afectar en ninguna medida. Siempre de buen humor, dispuestos a dar ayuda y con gesto amable, los hijos de Omael se solazan en las buenas acciones porque para ellos son las mejores vitaminas.19 al 23 de agosto: LECABEL. Los dones que esta dominación brinda son coraje, fuerza física y fortuna. Las personas que solicitan su asistencia gozan de "privilegios" a la hora de la competencia deportiva, la lucha corporal y cualquier tipo de contienda en la que haya que demostrar superioridad física. Esto no les confiere, sin embargo, una naturaleza salvaje, sino que, por el contrario, la persona sabe dominar sus instintos y aclarar cualquier asunto sin recurrir a la brutalidad. Además, esta dominación otorga interés por la arqueología, la historia y todo lo que sirva para conocer el pasado.24 al 28 de agosto: VASARIAH. La dominación Vasariah otorga deleite entre las exquisiteces de la vida. Quienes obtienen sus dones gustan de los manjares, los viajes de aventura, los encuentros con amigos, los amores apasionados. Tamaña personalidad se esconde, no obstante, bajo una apariencia recatada y metódica. Pueden convertirse en Superman cuando sintonizan los "poderes del cielo". Pero a fin de lograrlo, es importante que mantengan en secreto cuál es la fuente de poder.29 de agosto al 2 de septiembre: YEHUIAH. Para obtener los dones de esta potencia, es necesario tener un corazón puro que traduzca los buenos sentimientos en buenas acciones. A cambio, se ganará confianza, se desarrollarán poderes mentales y se progresará en las metas prefijadas. A través de estos dones, la persona gana muchos amigos y nuevas relaciones que le permiten ubicarse en una mejor posición. Además, saca a relucir un histrionismo desconocido y una flexibilidad que le tornan agradable y la convierten en el centro de atención en las reuniones.29 de agosto al 2 de septiembre: YEHUIAH. Para obtener los dones de esta potencia, es necesario tener un corazón puro que traduzca los buenos sentimientos en buenas acciones. A cambio, se ganará confianza, se desarrollarán poderes mentales y se progresará en las metas prefijadas. A través de estos dones, la persona gana muchos amigos y nuevas relaciones que le permiten ubicarse en una mejor posición. Además, saca a relucir un histrionismo desconocido y una flexibilidad que le tornan agradable y la convierten en el centro de atención en las reuniones.3 al 7 de septiembre: LEHAHIAH. El que solicita la influencia de este ángel acrecentará sus talentos y se distinguirá en el plano de las emociones. Logrará transmitir los afectos con delicadeza, haciendo que las personas se sientan especialmente queridas con su trato. A Menadel se lo convoca para conservar el empleo, preservar los bienes materiales y ayudar a encontrar objetos perdidos. Esta potencia nos conecta con personas distantes, de las que no teníamos noticias desde hace tiempo. La persona que solicite los dones de Menadel podrá desempeñarse exitosamente en áreas de la comunicación. Eso sí, tendrá que medirse para no decir más de lo necesario, pues su facilidad de palabra puede llevarla a cometer excesos verbales. Será, por lo demás, un dechado de optimismo y locuacidad.18 al 22 de septiembre: ANIEL. Trabajador incansable, el que decida conectarse con Aniel gozará de un entusiasmo exuberante una paciencia extraordinaria y mucho sentido del humor. Si esta persona se ha cansado joven, será igualmente muy responsable con la crianza de sus hijos, ya que esa potencia confiere una energía y una madurez fuera de lo común. Rara vez mostrarán preocupación pues, con pocas palabras, harán frente a lo que venga sin cuestionar razones. "A mal tiempo buena cara", es el lema que guía todos sus actos.23 al 27 de septiembre: HAAMIAH. Según la Cábala, esta potencia protege de la ignorancia espiritual, exorciza del mal. Su extraordinario poder es indicado para detener trabajos de magia negra, cortar relaciones enfermizas, amedrentar enemigos y conjurar todo tipo de acción negativa. Los dones que confiere, entonces, son de orden mágico más que espiritual. Un corazón seguro ante la negatividad es el resultado de su labor. No habrá contrariedad que pueda hacer tambalear la fe y el ánimo de quien decida pedirlo.28 de septiembre al 2 de octubre: REHAEL. La persona que solicite esta influencia tendrá el don de curar; sabrá que los milagros son posibles y muy habituales por el inmenso amor de Dios. Vencer el mal no será difícil al lado de este ángel. La persona asistida por Rehael tendrá esto muy presente. Investigar acerca de sus vidas pasadas, las leyes universales y los misterios que están por encima de las explicaciones de la mente será materia corriente para los protegidos por este ángel. Además, la información acerca de estos temas llegará a ellos como por arte de magia.28 de septiembre al 2 de octubre: REHAEL. La persona que solicite esta influencia tendrá el don de curar; sabrá que los milagros son posibles y muy habituales por el inmenso amor de Dios. Vencer el mal no será difícil al lado de este ángel. La persona asistida por Rehael tendrá esto muy presente. Investigar acerca de sus vidas pasadas, las leyes universales y los misterios que están por encima de las explicaciones de la mente será materia corriente para los protegidos por este ángel. Además, la información acerca de estos temas llegará a ellos como por arte de magia.3 al 7 de octubre: IEIAZEL. Aunque mucha gente todavía no lo entiende, éste es el estado ideal del ser humano: llegar a ser uno con el espíritu para alcanzar la más alta y completa saciedad.13 al 17 de octubre: MICAEL. Es la virtud que ayuda a dominar los cuatro elementos de la naturaleza. El Agua, es decir los sentimientos; el Fuego, que equivale a la acción; el Aire, que simboliza a las ideas; y la Tierra, es decir la materia. Con estos poderes, muy pocas cosas pueden escapar a su control. Sin embargo, si deseás adquirir estos dones, tenés que saber que Micael te exigirá demostrar que sos capaz de tener autodominio absoluto y de dejar de lado tu ego ante la verdad absoluta de Dios. En síntesis, deberás ser consciente de que los poderes que usás no son tuyos.18 al 22 de octubre: VEULIAH. Gracias a la virtud de Veuliah serás reconocido por tu trabajo y emplearás recursos y estrategias de lo más novedosos. Ninguna tarea parecerá complicada en tus manos. Contarás, además, con el apoyo de tus compañeros y superiores. En detalles originales y llamativos, los aliados de Veuliah son reconocidos por convidar una golosina en medio de una reunión de trabajo, compartir algo con un desconocido o sorprender a un amigo con una visita en medio de la noche.23 al 28 de octubre: YELAIAH. A los hijos de Yelaiah les interesa mantener vivas las tradiciones, conservar las pequeñas pero significativas costumbres de la familia, recoger los testimonios de antiguos vecinos del barrio, averiguar la fórmula clásica del licor de nuez, etc. La persona tocada por la vara de Yelaiah siente el deseo de adherir a la conservación de "experiencias". Un auténtico interés se despertará en ella por los objetos antiguos, las tradiciones culturales y los valores espirituales.29 de octubre al 2 de noviembre: SEALIAH. He aquí a otro coleccionista de curiosidades, miniaturas, estampillas, etc. Quien pide los dones de Sealiah deviene respetuoso en las pequeñas cosas y en su reconocimiento quiere rendirle culto. Algunas obras de arte justificarán su repentino interés por este hobby. Las virtudes son así, cuando tocan a una persona la vuelven apasionada. Por otro lado, esta persona no tendrá que preocuparse por su subsistencia material, ya que gozará del don de proveerse de cuanto desee sin esforzarse.29 de octubre al 2 de noviembre: SEALIAH. He aquí a otro coleccionista de curiosidades, miniaturas, estampillas, etc. Quien pide los dones de Sealiah deviene respetuoso en las pequeñas cosas y en su reconocimiento quiere rendirle culto. Algunas obras de arte justificarán su repentino interés por este hobby. Las virtudes son así, cuando tocan a una persona la vuelven apasionada. Con modestia, día a día, vencen en la batalla de la rutina. Saben cómo alegrarse y alegrar a los demás con total inocencia y creatividad. Sin lugar a dudas, conocer a unos de estos "ángeles" cotidianos bien vale la pena.13 al 17 de noviembre: MIHAEL. Por la virtud de Mihael se ganan los dones de revelación de secretos espirituales, preservación de los valores humanos y una particular estrategia para vencer siempre en el campo intelectual. Con ductilidad, quienes pidan estos dones, expondrán sus teorías mereciendo el respeto y el interés el auditorio, aún cuando no esté diciendo nada raro. Es que las leyes divinas son así: con su simpleza despiertan admiración (el movimiento de las mareas, la salida del sol, la perfecta sucesión de las estaciones, etc.).18 al 22 de noviembre: VEHUEL. Este principado ayuda a las personas a encontrar situaciones que las beneficien, por ejemplo, logrando ascensos en el trabajo en momentos estratégicos y alcanzando posiciones más por suerte que por preparación. Por eso, a quien viva bajo la protección de este ángel, le rendirá mejor la casualidad que el esfuerzo, tal como ocurre en el caso de un deportista que resulta primero en una competencia por el abandono de sus contrincantes. El protegido de Vehuel manifestará interés por la compra de tierras y la explotación agrícola, conociendo los secretos de la Madre Naturaleza.23 al 27 de noviembre: DANIEL. Ayuda a mantenerse a salvo de las enfermedades y los dolores físicos. La persona que vive bajo el amparo de Daniel manifiesta una salud férrea y la capacidad de restañar cualquier herida de inmediato. También será capaz de salir airosa de contratiempos y accidentes. Ninguna misión es imposible para los guardianes celestiales. Daniel siempre está atento a los llamados de sus protegidos y no tiene otra tarea más importante que la de socorrer sus pedidos en cualquier momento y lugar que estos se realicen, porque para eso, sus poderes son angélicos.28 de noviembre al 2 de diciembre: HAHASIAH. A la categoría de seres que es bendecida con los dones del principado de Hahasiah les resulta sencillo expresarse manifestando su costado poético. Espontáneamente, cortarán una rosa y la ofrecerán a la primera persona que pase con el ceño fruncido. O, tal vez, repararán en un gusto de un amigo que nadie había detectado. En fin, como magos, los protegidos de Hahasiah pueden sacar un recurso de la galera en cualquier momento. No obstante, lo mejor que tienen los protegidos de este ángel es que disfrutan de todo sin egoísmos. Los perfumes y las esencias naturales los apasionan.28 de noviembre al 2 de diciembre: HAHASIAH. Pueden volver a funcionar aparatos que se habían roto sin que nadie los repare y prosperar los asuntos que parecían abandonados. Puede decirse que, bajo los influjos de este principado, todas las energías crecen y se multiplican sorpresivamente.8 al 12 de diciembre: NANAEL. Es el principado que "limpia" el karma de vidas pasadas y posibilita que en la existencia presente no rija más la ley de que a cada acción humana le sigue una consecuencia. Sólo las personas que han alcanzado la iluminación pueden superar dicho ciclo, pues, a través de su nivel superior de conciencia, acceden a lo que los hindúes llaman "dharma", es decir, la conducta justa, la acción correcta. Por la gracia de Nanael, también sus protegidos logran tal estado, aún cuando no hayan evolucionado espiritualmente por sus propios méritos.13 al 17 de diciembre: NITAHEL. Es el principado que protege a los niños, auxilia a las jóvenes y cobija a los ancianos. Su halo de caridad alcanza a todos los necesitados de piedad y amor y está pronto a socorrer a aquellos que más solos están. Los milagros que se producen al desamparo de la calle son su responsabilidad. Nada se le escapa; tanto un nacimiento que se produce camino al hospital como la supervivencia de un huérfano entran en su área de influencia. Las personas que soliciten sus dones sabrán mantenerse libres de peligro y ayudarán a que también lo logren otros.18 al 22 de diciembre: MEBAHIAH. Con los dones de Mebahiah se alcanza un estado de certeza espiritual que pocos pueden comprender. La persona se vale de los medios materiales, pero no llega a experimentar ningún apego. Esto se puede comprobar mejor en situaciones de emergencia. El confort y la cercanía física no pueden atrapar el cuerpo ni hacer anclar los sentimientos de este ser tan especial. Lo que para algunos es motivo de crítica, se vuelve -en este caso- un ejemplo de libertad real e inconfundible. Sólo quienes han traspasado las barreras del "yo" aceptan las bendiciones de este ángel.23 al 27 de diciembre: POYEL. "Sin ambiciones desmedidas pero con sueños muy claros por cumplir": ésta es la frase que mejor define a las almas que solicitan los dones de Poyel. Ni yates, ni palacios, joyas o viajes exóticos; ellos sólo piden bienestar de quienes aman, el propio y, si se puede, la ocasión de llevar alegría a quienes la necesitan. Así se conforman con imaginar que donan una escuela de frontera, apadrinan un asilo o reúnen a toda la familia para festejar el cumpleaños del abuelo. Tamañas manifestaciones de sensibilidad merecen, sin lugar a dudas, una ayuda del cielo. Y, por lo general, la reciben.28 de diciembre al 1 de enero: NEMAMIAH. Procura el entendimiento de la misión de nuestra vida de acuerdo a las experiencias a vivir, los personajes que estamos atados de forma kármica, Los anteriores y los nuevos necesarios según el plan de vida. 