Seguí estos consejos para dejar de postergar tareas y empezar a resolver

Por último, es importante dedicar un espacio a perdonarnos por nuestras procastinaciones pasadas. Esta idea, que de entrada quizá pueda resultar extraña, es una condición básica si tenemos la intención de no volver a postergar nunca más. Del mismo modo que cuando discutimos con un amigo y no aclaramos el malentendido este sigue latente, generándonos sentimientos negativos y motivando que quizá tratemos de evitar al máximo a esa persona, ocurre algo parecido cuando procrastinamos. Si no nos perdonamos por hacerlo es probable que sigamos asociando sentimientos negativos al tipo de tarea que solemos procrastinar, por lo que lo más seguro es que sigamos evitándola. Sorprendentemente, se ha demostrado que las personas que se perdonan por este tipo de comportamientos en el pasado tienen muchas más posibilidades de dejar de repetirlo en el futuro.

según un estudio de la Universidad Depaul (Chicago, Estados Unidos).Thimoty A. Pychyl, doctor en Psicología y autor de La solución a la procrastinación, explica queExplicar dicha falta de rendimiento parece fácil, aunque al hacerlo muchos echarán mano de aquella experiencia del pasado en que procrastinaron y les fue bien, para así quizá justificarse y seguir... procrastinando. Pero lo cierto es queUn estudio de la Universidad de Calgary (Alberta, Canadá)afirma Pychyl, uno de los mayores expertos del mundo en este ámbito. Y es que nuestros objetivos, nuestras tareas, son aquello que acaba por conformar gran parte de la sustancia de nuestra existencia.Pychyl proponePor ejemplo, si sabemos que el teléfono suele ser una fuente de distracción y una excusa que utilizamos para dejar de escribir un informe pendiente, antes de sentarnos a redactarlo podemos tomar la decisión de ponerlo en modo avión hasta que terminemos de escribir. O si sabemos que la interrupción de un colega va a darnos alas para dejar de lado la tarea en cuestión y en lugar de eso aprovecharemos para irnos a tomar un café, estableceremos firmemente la intención de actuar de otro modo, formulándola de una forma parecida a esta: «SI cuando estoy escribiendo el informe, Juan viene a decirme que salgamos a tomar un café ENTONCES yo le diré: no, gracias, primero tengo que teminar de escribir este informe». La fórmula SI-ENTONCES, según este psicólogo canadiense, es una de las más poderosas ayudas para prever posibles obstáculos en el camino para dejar de procrastinar.Cuando una tarea nos abruma o nos parece demasiado grande/pesada/ambiciosa, y sentimos la imperiosa necesidad de posponerla, los expertos recomiendan actuar de modo opuesto a esa tendencia, es decir, empezar. Dar el primer paso, comenzar por un segmento pequeño de la tarea, será muy útil para darnos cuenta de que quizá no era para tanto y que el problema estaba más bien en nuestra percepción del asunto.Somos expertos en crearnos falsas expectativas y a menudo pecamos de exceso de optimismo respecto a nuestra capacidad organizativa. Es entonces cuando nos mentimos a nosotros mismos diciéndonos que «mañana» o «más tarde» estaremos mejor dispuestos para la tarea en cuestión. Y la experiencia ?y los expertos? nos dice que eso no es así. Lo que estamos haciendo con este comportamiento es aliviar la inquietud que produce la procrastinación, inventando excusas y argumentos para sentirnos más tranquilos. La recomendación es que cuando aparezcan en la mente pensamientos del tipo: "Mañana voy a estar más descansado y podré hacerlo", "Yo funciono mejor bajo presión", "En realidad a mí me gusta más hacer ejercicio por la tarde, lo hago después" debemos estar preparados para interpretarlos como una señal de alarma de que estamos a punto de demorar una actividad necesaria o importante para nosotros. Y a la vez, ver a estas excusas como la bandera roja que nos indica que es el momento de ponernos en marcha y empezar.