Seguí estos consejos para ahorrar energía usando mejor los electrodomésticos

AIRE ACONDICIONADO

No bajés el termostato de 24°



Para no saturar el sistema de distribución de electricidad -y tampoco sufrir las consecuencias en la factura- es clave no bajar el termostato de los aires acondicionados de los 24°. Para conseguir el máximo ahorro y eficiencia energética, es esencial mantener las puertas y ventanas cerradas y no refrigerar ambientes donde no haya nadie o cuando se lo abandona por un tiempo prolongado. Limpiar los filtros cada seis meses genera una mejor eficiencia en los equipos. Antes de decidir por la compra de algún aire, se recomienda considerar la tecnología Inverter (regula el funcionamiento del compresor). Según un informe del consultor Salvador Gil, un incremento de un grado en la refrigeración puede generar ahorros superiores al 20%.



HELADERA Y CONGELADOR

Espacio para la circulación de aire



La conservación de alimentos por refrigeración representa cerca de la tercera parte de la energía eléctrica utilizada en los hogares. Es importante colocarlos en lugares con suficiente espacio para permitir la circulación de aire por la parte posterior, a unos cinco centímetros aproximadamente de la pared. Estos electrodomésticos deben ser instalados en lugares que no estén al alcance de los rayos solares, ni de la cocina, el termotanque, el calefón u otras fuentes de calor. Hay que asegurar que la puerta cierre herméticamente y que no deje que el aire frío del interior fluya al exterior. Conviene usar la temperatura correcta para conservar los alimentos. Se debe descongelar con regularidad para facilitar la extracción de calor en el ambiente refrigerado. Limpiar periódicamente la rejilla posterior del condensador mejora el funcionamiento.



LAVARROPAS

Lavar las prendas con agua fría



Para un uso óptimo de los lavarropas es aconsejable utilizar programas de baja temperatura. Utilizando agua caliente, el equipo utiliza el 80% más de energía. Realizar lavados con carga completa ayuda a aprovechar mejor tanto la electricidad como el agua, lo que se traduce en una economía en las facturas de ambos servicios, además de optimizar el uso del jabón. También es importante utilizar una cantidad moderada de jabón, dado que la espuma podría generar un trabajo excesivo del lavarropas. A la hora de comprar, es recomendable revisar su etiquetado energético y elegir los que se ubiquen en la categoría A, siendo ésta la posición de mayor de ahorro de energía y G la de menor eficiencia en la escala estandarizada. Estos equipos pueden ahorrar mucho dinero en la factura eléctrica a lo largo de su vida útil.



ILUMINACIÓN

Representa cerca del 30% del consumo



La iluminación representa cerca de la tercera parte del consumo de energía en los hogares, de acuerdo a un informe del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). La primera recomendación es apagar la luz cuando no se necesite. Sustituir lámparas incandescentes y halógenas por fluorescentes compactas o, más convenientemente, por lámparas LED. Si bien estas últimas tienen un precio mayor producen ahorros significativos. Limpiar periódicamente lámparas y luminarias es importante dado que el polvo bloquea la luz que emiten. Optar siempre por luz natural antes que artificial ayuda a aprovechar los recursos. Pintar las paredes del hogar con colores claros ayuda a aprovechar mejor la luz, tanto natural como artificial.



EQUIPOS ELECTRÓNICOS

Salir de la posición de espera



Los reproductores de DVD, teléfonos inalámbricos, aparatos de TV con encendido instantáneo y otros electrodomésticos con control remoto, temporizador, reloj o memoria, son los responsables de la llamada pérdida de electricidad a causa de la posición de espera o "stand by". Si bien no es importante el consumo a nivel individual, sí lo es con varios equipos en este estado. Es importante para evitar el derroche de energía el no mantener encendidos equipos eléctricos si no se están utilizando, ya que además de desperdiciar energía sufren un mayor desgaste. A la hora de comprar, es recomendable elegir los que eficiencia Clase A. Además, es aconsejable no elegir aparatos de mayor tamaño ni potencia que los que se necesita: calcular los tamaños de las pantallas de los televisores y la potencia de los estéreos.



PLANCHA

Usarla desde que se la enchufa



La plancha es uno de los electrodomésticos que más puede consumir electricidad si se la usa de manera desproporcionada. El Ministerio de Energía y Minería de la Nación sugiere evitar secar la ropa con la plancha y evitar los desperdicios de calor. En este sentido, conviene tener todo preparado antes de enchufar el electrodoméstico y utilizarlo desde el momento en que se lo conecta a la electricidad. Es importante graduar el termostato de la plancha de acuerdo al tipo de tejido y nunca dejarla enchufada, porque además de desperdiciar energía pone en riesgo la seguridad. También es mucho más provechoso juntar la mayor cantidad de ropa de una sola vez para evitar encendido y apagado del aparato, dado que eso consume más electricidad.





Fuente: lagaceta