Seguí estos cinco trucos con la ropa para verte más delgada

La forma infalible de afinar nuestra imagen es nada más y nada menos, que siguiendo 5 simples trucos de estilo.





Estos son los tips de asesores de famosas como las Kardashians, Cindy Crawford, Ashley Graham y las modelos de Vicotrias Secret que suelen usar a la hora de vestirlas. El secreto estará en seguirlos de acuerdo a los aspectos que queramos disimular de nuestra figura:





1. Usar tapados, kimonos o abrigos largos





Los abrigos y chalecos largos hacen que el cuerpo luzca más largo y estilizado. Trenchs, kimonos, tapados, no sólo que son los nuevos must have sino que además son los mejores aliados para disimular alguna imperfección. Lo importante es que sean por debajo de las rodillas: cuanto más largos, mejor.





2. Marcar la cintura





Una forma muy fácil de hacer que la cintura se vea más delgada es con un cinturón. Se usa con pantalones, sobre un sweater, con un vestido, etc... Incluso puede ser una faja estilo corset.





3. Siempre tiro alto





Los pantalones fajados y tiro bajo están totalmente out (por un tiempo más). Hay que elegir pantalones, jeans, polleras y shorts tiro alto o medio. Esto marcará la cintura y disimulará los rollitos de más.





4. Prendas escote en V





No solo es sexy, sumamente sentador y favorecedor sino que además el cuello en V tiene propiedades adelgazantes. ¿Cómo?, Al ser un triángulo invertido nos brinda más profundidad y alargue.





5. Elegir outfits monocromáticos





Con el simple hecho de vestir de un solo color de pies a cabeza, se le da a la figura un aspecto más completo que alarga. El negro siempre funciona y, para un look más chics, los tonos neutros como beige y gris se ven perfectos.





(Fuente: Diario UNO)