Seguí estos cinco tips para generar menos basura en casa

Cada vez con mayor conciencia ambiental, las personas comienzan a fijarse en qué y cuánto consumen y en la cantidad de residuos que se genera a partir de eso. Asumen como desafío, entonces, el hecho de tomar decisiones sencillas y prácticas para generar menos basura en la vida cotidiana.

La licenciada en ciencias ambientales Clara Girola compartió cinco consejos simples para comenzar a generar menos basura en casa:

1. Autoevaluación

El primer paso implica tener una actitud protagónica fundamentada en saber cómo podemos tratar a los residuos de una manera más eficiente y comprometida con el ambiente. Por eso, es importante diagnosticar qué estamos haciendo y cómo podemos cambiar actitudes.

Un ejercicio es mirar en el tacho y observar qué basura se generó en casa: ¿Qué ocupa más lugar? ¿Qué cosas podrían no estar allí?

2. Autogestión

Separando los residuos orgánicos, se tiene la mitad de la basura resuelta. Además de reducir el volumen de residuos, se obtiene un excelente abono para las plantas y ya no hay necesidad de sacar la basura todos los días, pues lo que queda no chorrea ni larga olor.

3. Compras inteligentes

A la hora de hacer las compras, se recomienda siempre elegir elementos reutilizables para evitar descartes innecesarios:

- Priorizar siempre las botellas retornables.

- Usar vasos de vidrio o tazas de cerámica que se puedan lavar y usar mil veces.

- Comprar a granel, llevando recipientes propios: esto vale también para heladerías y locales de venta de comida por peso.

4. El envasado

Los envases que no se puedan evitar, hay que tratar que duren más tiempo. Y si no se pueden evitar ni volver a usar, entonces tratar que sean reciclados. Una sugerencia es averiguar si en el municipio hay algún programa o iniciativa de reciclaje, y si no es una buena oportunidad para proponerla.

5. Apoyar lo sostenible

Cada vez que se elige un producto de alguna manera se está opinando. Es una forma de manifestarle al fabricante de ese producto que se está de acuerdo. Entonces, hay que hacer uso de ese derecho como consumidores, y decirle a los fabricantes qué es lo que se prefiere.

Siempre que se pueda, es recomendable optar por envases que sean reutilizables o reciclables. La idea es evitar comprar los que no van a tener un buen destino.

"Si además de reutilizar se procura comprar solo lo realmente necesario, es posible que las cantidades de basura que se generen, se reduzcan tal vez en algún momento hasta niveles sostenibles", propone la especialista.