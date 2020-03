Seguí estos 8 consejos de la OMS para no caer en rumores sobre el coronavirus

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reveló una serie de consejos, para hacer frente al coronavirus y eliminar los rumores acerca de esa nueva cepa que se propaga a una velocidad impresionante en el mundo. En México ya hay 15 casos confirmados.

El virus se transmite en zonas cálidas

De acuerdo con el organismo, el coronavirus puede transmitirse en cualquier zona, incluso, en las de clima cálido y húmedo, por lo que hay que adoptar medidas de protección en los lugares donde hayan notificado casos de COVID-19 o si se viaja a ella.

La recomendación más importante es lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón y utilizar productos que contengan alcohol en caso de no tener agua.

Se puede reutilizar una mascarilla N95

De acuerdo con la OMS, las mascarillas, utensilios que se portan antes y durante la enfermedad para evitar contraer una bacteria o virus al momento de salivar o estornudar, no deben reutilizarse, ya que en caso de haber estado con una persona infectada por el coronavirus o infección respiratoria, la parte frontal de la mascarilla está contaminada.

Por ello, se debe retirar sin tocar la parte frontal de la misma y desecharla inmediatamente. Luego es importante lavarse las manos con gel hidroalcohólico o con agua y jabón.

Se puede exterminar el coronavirus con una lámpara ultravioleta para desinfección

Lo ideal es no utilizar lámparas ultravioletas para esterilizar las manos u otras partes del cuerpo, ya que la radiación puede causar eritemas (irritación en la piel).

Se puede matar el nuevo coronavirus rociando el cuerpo con alcohol o con cloro.

Según el organismo, rociar todo el cuerpo con alcohol o cloro no sirve para matar los virus que ya han entrado en el organismo, ya que al tratar de pulverizar dichas sustancias se puede dañar la ropa y las mucosas (es decir, los ojos, la boca, etc.).

Tanto el alcohol como el cloro pueden servir para desinfectar las superficies, siempre que se sigan las recomendaciones pertinentes.

¿Las vacunas contra la neumonía protegen contra el nuevo coronavirus?

La respuesta es no, ya que el COVID-19 es nuevo y diferente a los ya conocidos, por lo que es necesario desarrollar una nueva vacuna específica, en la que según la OMS, ya se está trabajando.

Sin embargo, sí es conveniente vacunarse contra las enfermedades respiratorias para mantener una buena salud.

Enjuague con una solución salina

Hasta el momento no hay pruebas que indiquen que esta práctica protege de la infección por coronavirus.

La OMS destacó que algunas pruebas indican que enjuagarse la nariz regularmente con una solución salina puede acelerar la recuperación de un resfriado común.

Hay que recordar que los síntomas del nuevo COVID-19 son muy similares a los de un cuadro normal de gripe.

Los síntomas iniciales son:

El nuevo coronavirus puede afectar sólo a las personas de edad o también a los jóvenes

El COVID-19 puede infectar a personas de todas las edades, aunque sí es verdad que las personas mayores y las que padecen algunas enfermedades (como el asma, la diabetes o las cardiopatías) tienen más probabilidades de enfermarse gravemente cuando adquieren la infección.

La OMS pidió a las personas, sin importar edad, protegerse del virus y tomar las medidas adecuadas como:

Los antibióticos para prevenir y tratar la infección por el nuevo coronavirus son eficaces

La OMS destacó que no. Los antibióticos son eficaces contra las bacterias, pero no contra los virus y no deben utilizarse ni para prevenir ni para tratar la infección.