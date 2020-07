Intentó seducir y envió fotos sexuales a su alumno de 15 años

Una maestra de un colegio secundario de Estados Unidos​ envió sus fotos íntimas a un alumno de 15 años. El caso, que ocurrió en 2018, acaba de volver a la escena porque Ramsey BethAnnBearse fue condenada a dos años de prisión.

Entre agosto y octubre de 2018, la docente, en ese momento de 27 años, le mandó cuatro imágenes de ella desnuda a su alumno de 15. Intentó seducirlo varias veces, hasta que las fotos fueron descubiertas por un familiar del joven. Ramsey había sido maestra del adolescente durante dos años consecutivos, entre sexto y octavo grado.

Bearse dijo que todo comenzó inocentemente mientras se mantenía en contacto en Snapchat con sus alumnos, preguntándoles cómo iban las clases y si disfrutaban de su verano. La ex maestra dijo que el joven al que terminó enviando las fotos "hizo muchas preguntas y crucé la línea y compartí demasiada información de lo que estaba pasando en ese momento".

“Básicamente, mi esposo estaba trabajando todo el tiempo y estaba demasiado distraído y abrumado por el trabajo como para prestarme atención. Además, desde que me mudé, sentí que estaba completamente sola. Nadie de mi familia vive aquí, y no tenía amigos ”, argumentó la ex docente.

Bearse dijo que accidentalmente le envió al joven una foto atrevida que estaba destinada a su esposo. Ella dijo que el nombre del joven figuraba junto al nombre de su esposo en su teléfono. “A partir de ahí, él (el joven) me pidió más, y entré en pánico. Tenía miedo de no apaciguarlo, y cuando él pidió más, le envié más fotos mías ”, dijo Bearse.

Los hechos ocurrieron cuando ella trabajaba como profesora de una escuela de Virginia Occidental. Ramsey BethAnn Bearsetambién fue sentenciada a 10 años adicionales de libertad supervisada y debe registrarse como delincuente sexual de por vida.

La exdocente de la escuela secundaria se declaró culpable de un cargo de posesión de imágenes de menores de edad en conducta sexualmente explícita en diciembre de 2019. Inicialmente había sido acusada de cuatro cargos de enviar material obsceno a un adolescente. Las autoridades dijeron que Bearse admitió haber intercambiado fotos con un menor en Snapchat entre agosto y octubre de 2018.

La investigación comenzó luego de que el padre del estudiante reportara haber encontrado las imágenes en el teléfono del menor. Bearse testificó previamente que tenía la intención de enviar una foto a su marido, pero accidentalmente se la envió al adolescente.

“Como yo soy la persona adulta, y él era sólo un adolescente, es mi culpa, y acepto toda la culpa de la situación”, dijo Bearse en diciembre del año pasado, según informó el diario británico DailyMail. “Así es como soy culpable del delito”, reconoció.

Bajo su apellido de soltera, Carpenter, Bearse había sido elegidaMiss Kentucky en 2014 en el concurso de Miss América.