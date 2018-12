Se vienen los Smartphones baratos y con inteligencia artificial

"La oferta de nuevos smartphones con inteligencia artificial va a crecer en Argentina durante el primer cuatrimestre de 2019 y los valores de entrada a esta tecnología, aunque será necesaria contrastarla con las condiciones del mercado, pueden rondar aproximadamente en los 300 dólares ", sostuvo Amikam Yalovetzky, Gerente de Ventas Senior para Latinoamérica de Mediatek.

En líneas generales, los smartphones con AI traerán asociadas mejoras y/o nuevas capacidades que permitirán procesar mayor cantidad y velocidad de información en el dispositivo mismo, sin recurrir a una conexión Internet para completar algunas tareas habituales. La AI ayudará a prever y resolver automáticamente acciones que los usuarios realizan con frecuencia con su smartphone. Gracias a algoritmos y el aprendizaje sobre los hábitos repetidos, los smartphones se adaptarán mejor a las necesidades de sus dueños.

Los 3 que llegan en enero de 2019 al mercado latinoamericano.

Por su parte, Hernán Descalzi, gerente de Mediatek Cono Sur, presentó 3 teléfonos con AI con ingreso estimado al mercado latinoamericano a partir de enero de 2019: BLU VIVO XI Plus, OPPO R15 ambos con el procesador HELIO P60 de MediaTek (presentado en el WMC de Barcelona 2018) y también el VIVO Y83, que opera con el procesador Helio P22.

El ejecutivo de MediaTek anticipó que para Argentina se espera primero la llegada del BLU VIVO XI Plus para el mes de enero de 2019. La llegada de este movil será el inicio de una nueva etapa a en el mercado local en que se irá renovando el segmento de gama media que ofrece las mismas prestaciones que los celulares de gama alta, pero a precios muy competitivos.

Más eficientes en velocidad, calidad de imagen y consumo de energía

En lo que respecta a esta nueva generación de smartphones con inteligencia artificial, durante su exposición Amikam Yalovetzky destacó que MediaTek optó por equiparlos con un hardware robusto y un software que administra con inteligencia los sistemas para asegurarle una respuesta ágil a los usuarios y optimizar el consumo de energía. El ejecutivo se animó a afirmar que recurrir a los aceleradores de software es una solución de corto plazo porque no alcanzará para conformar a los usuarios que quieran prestaciones de alto nivel en su smartphone de gama media y no quieren que la batería se consuma en media hora.

También resumió algunas funciones que mejorarán y otras nuevas que se sumarán y que serán muy fáciles de ser percibidas por los usuarios cuando comiencen a interactuar con móviles con AI. A continuación se enlistan algunas de las mencionadas:

El FACE ID (traducida como el reconocimiento de rostro) que además de ser utilizado para habilitar el uso del móvil suma funciones más complejas como reconocer a su dueño en diversas versiones, con o sin barba, con anteojos, sombrero y también identificando a las personas con quienes habitualmente interactúa. Los avances también se verán en la capacidad de prever reacciones y ,elegir el momento ideal para capturar una escena como por ejemplo, personas que están por saltar para retratarse en el aire.

Los smart albums una capacidad de orden y clasificación de imágenes que hoy pueden realizar en muy pocos teléfonos de manera offline. Sabemos que las fotos alojadas en la nube se ordenan automáticamente bajo fechas, objetos, lugares o algún otro patrón. La novedad es que ahora la nube no será necesaria y las fotos también se ordenarán en el mismo teléfono. La IA llegó al smartphone, para que sin necesidad de conectarse a Internet, tenga la capacidad de identificar objetos, escenarios y personas solo empleará Internet o minutos del paquete de datos para transferir el material.

El progreso y uso del voice assistant. Gracias al procesamiento de lenguaje natural (Natural Language Processing) los móviles son más dóciles a la voz de sus dueños y logran interpretar correctamente las órdenes que reciben sin confundir voces o sufrir con las interrupciones del ruido ambiente. La acumulacion de datos e intervenciones de los usuarios permite que los celulares aprendan de sus dueños. El machine learning (aprendizaje profundo) que trae la AI contribuye a adaptar mejor los móviles a la actividad de los usuarios. Hoy, este comando por voz que tienen los celulares es utilizado principalmente para ordenar búsquedas de algunos temas por Internet pero irá migrando a ejecutar acciones más complejas como relacionar a los usuarios con los equipos del hogar conectados a IoT. Otras funciones serán la del "traductor de idiomas" o la posibilidad de pasar un mensaje de voz a texto y viceversa, cuando el usuario lo necesite.

Las smart cameras: capaces de ofrecer, a cualquier persona inexperta, fotos mejor encuadradas, enfocadas e iluminadas, con super resolución, sin pérdida de definición por el movimiento. Luego, esas funciones de realizar un seguimiento en foco de una persona u objeto y no perderla con cruces de otras personas u objetos sin importancia para el usuario serán acciones cada vez más facil de obtener.

Videochat, la opción que en algunos celulares es mejor no activar porque se extinguiría rápidamente la batería ya no será un problema. No solamente mejorará la experiencia con un consumo más regulado de energía sino que en una conversación los participantes podrán enriquecer con animaciones, textos toda su interacción en pantalla.

El Face Beauty es otro efecto que todo el mundo cree conocer bien pero que se sofisticó en estos últimos años, gracias a la aplicación de IA. Face Beauty no solo ayuda a embellecer el rostro de las personas sino que con esa misma lectura que hace con un rostro, la traslada para identificar a esos amigos que aparecen repetidas veces en diversas tomas, llegando a identificar personas de distintos sexos e incluso detalles como distintos tonos de la piel. Otro enorme aporte es que el embellecedor funciona cada vez mejor en lo que se llama "preview", es decir, en el momento en que la cámara encuadra y se está por presionar el obturador. El sistema automáticamente ordena y optimiza la imagen para generar imágenes de alta calidad.

El targeting o personalización del dispositivo será una ventaja que se ajustará con el tiempo de uso de los usuarios. Básicamente, el teléfono con AI puede aprender los hábitos de uso de su dueño, acumular esta información y con el tiempo interpretar mejor los comportamientos con el objetivo de optimizar su funcionamiento frente a las circunstancias. El móvil automáticamente se preparará para salvar la mayor cantidad de energía en algunos momentos del día para pasar a rendir más en otros porque detecta que su dueño suele hablar más al atardecer que al mediodía. Esto permitirá un consumo energético inteligente, alargar la vida de la batería y una mejor adaptación a cumplir con las necesidades de cada usuario.

"En poco tiempo se van a notar las enormes diferencias que mantendrán los celulares con AI y los que no lo tienen. Los nuevos son mucho más veloces porque vienen equipados con procesadores independientes para trabajar las señales, gráficos y sonido. Esto habilita a que los usuarios realicen intervenciones complejas en el instante como escribir texto, incluir música o sugerir efectos en pantalla mientras se desarrolla un videochat y que también ahorren energía", opinó al cierre del evento Amikam Yalovetzky, Gerente de Ventas Senior para Latinoamérica de Mediatek.