Se vienen los jeans asimétricos: la primera extravagancia de la moda 2019

Lo cierto es que la originalidad está lograda y pueden ser una buena propuesta para quienes toman la moda y el diseño como algo lúdico y le escapan a los looks más acartonados.

Ksneia Schnaider, por su parte, cuenta con prendas que simulan un jean con una pollera pantalón superpuesta, con recortes de todos los tonos posibles y roturas exageras. Pero, sin dudas, los jeans asimétricos superaron los modelos anteriores.

Fuente: clarin

(con una pierna acampanada y la otra, recta).La marca que ideó esta extravagancia es la ucraniana Ksenia Schnaider, creada por los diseñadores Ksenia Marchenko y Anton Schnaider y enfocada en diseños que le escapan a lo convencional.Mi socio me dijo que era una locura y que nadie necesitaba esos jeans. Entonces, abandoné la idea. Pero después me di cuenta que alguien los compraría: yo", explicó Ksenia Marchenko a la revista Vogue.El precio para llevar esta excentricidad: 375 dólares (alrededor de unos 14.000 pesos argentinos).Este no es el primer ni único modelo que le escapa a lo establecido. En 2017, la marca Vetements sacó a la venta un diseño clásico de Levi's con el cierre en la parte posterior. Otras opciones que también despertaron polémica fueron la versión desmontable de la firma Opening Ceremony, que simulaban convertirse en un short ultra cavado, y el indefendible prototipo de Topshop, con recortes de vinilo transparente a la altura de las rodillas.