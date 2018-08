Una mujer, después de 15 días de la ceremonia nupcial, le pidió el divorcio a su flamante esposo alegando de que era impotente.





Como venganza, el ex marido de 32 años, grabó un video pornográfico junto a una mujer y una tercera persona que hizo de camarógrafo.





Luego, mandó el material XXX al padre y a la tía de su ex esposa con la finalidad de demostrar de que él no era impotente.





Según informó "The Times of India", los familiares de la joven enviaron el video porno a la policía y ahora el hombre se enfrenta a los cargos de acoso, de envío no solicitado de un video obsceno y comentarios sexuales molestos.





Fuente: radiomitre