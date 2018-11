Se quejó de "las duchas vietnamitas" pero resultó ser otro artefacto

Este turista que estuvo recorriendo la ciudad de Hanoi y se llevó una sorpresa cuando llegó al baño: las duchas no eran lo que él esperaba y, por el contrario, le resultaban bastante incómodas.

Por eso, el hombre decidió compartir su experiencia a través de una publicación de Facebook:

La publicación que compartió esta semana decía:





"De acuerdo, chicos, he estado en Hanoi casi una semana y me encanta. Mi única queja son las duchas. Estoy de acuerdo en ahorrar agua, pero tener que presionar el botón para mantener el flujo de agua parece un poco exagerado. La temperatura fría no me molesta mucho, ¿pero por qué es tan bajo? Tienes que inclinarte para lavarte la cabeza. Los vietnamitas no son tan bajos... ya he probado 2 alojamientos diferentes y ambos tienen este mismo tipo de ducha, qué otras opciones existen en las duchas vietnamitas?"







Pero claro, lo curioso fue cuando tanto locales como otros viajeros comenzaron a comentar en su publicación y el aclararon que no se trataba de una ducha como él creía, sino ¡de un bidet de mano! Su publicación generó todo tipo de bromas en las redes sociales y miles de compartidos!