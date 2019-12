Se le ocurrió utilizar un radiador para rizar cabello rebelde

Esta es la historia de Emily Kendall, una mamá que perdió su rizadora usa el radiador y su cabello queda espectacular.





La mamá joven ahora es toda una sensación en redes sociales, luego de compartir la divertida e increíble imagen en su cuenta personal. Emily Kendall, de 22 años, vive en Morecambe, Lancashire y, ahora le ha devuelto la esperanza a miles de mujeres, cuando algo suceda con su rizadora o quieran darle un look diferente a su cabello.





Mamá usa el radiador para acomodar su cabello





La mamá compartió en Facebook, una instantánea que ya cuenta con casi 7 mil me gusta y los comentarios a su favor no paran. Y es que Emily Kendall, tenía un compromiso y estuvo a punto de cancelarlo al no encontrar su rizadora. Sin embargo, se le ocurrió algo muy alocado, así lo informó The Sun.





"Casi cancelé mis planes hasta que me di cuenta de que podía probar el tubo del radiador. Estaba tan sorprendida cuando funcionó".





La mamá explicó que colocó su cabello sobre la tubería debajo de la válvula del radiador y sorprendentemente en unos minutos, aparecieron su hermosos rizos de salón. No obstante, lo que le sorprendió aún más, fue que lo hizo más rápido que con la rizadora y ahorró más luz. ¿Qué tal?





Ella cree que su inusual 'truco' es mejor para su cabello, era el doble de rápido e incluso ahorró electricidad, y ahora ha inspirado a sus amigos a probar el look.





