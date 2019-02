Se fue con el ISIS a los 15 años y ahora quiere regresar a Gran Bretaña

La polémica está servida, porque como ciudadana británica tiene derechos, pero no se arrepiente de haber formado parte de la peor organización terrorista de la historia. Y no se inmutó cuando veía cabezas cortadas a su alrededor, "se lo merecían".

Dice Shamima que no se arrepiente de su decisión, pero que ahora toca volver a casa. No es el primer bebé que Shamima ha engendrado, según desvela el Daily Mail, sino el tercero, pero los dos anteriores murieron desnutridos. Por eso ahora quiere que el pequeño pueda salvar su vida. En una entrevista con el diario The Times, la joven confiesa que ahora es momento de cuidar a su bebé.

Su abogado cree que es una víctima y que no puede ser juzgada por pertenecer al Estado Islámico, pero el hecho de que no demuestre ningún arrepentimiento por haber formado parte del grupo terrorista no ayuda. La joven parece vivir en su propio mundo y dice que quiere llevar ahora una vida normal en Gran Bretaña con su esposo esposo jihadista Yago Riedijk, de 27 años, a quien conoció y con el que se casó tres semanas después de llegar a Siria. No lo tiene fácil porque hace meses que no sabe nada de él. Más ensoñación o locura, quién sabe. Aunque cuando lo desea, la joven es directa. "Sé lo que todos en mi casa piensan de mí, ya que he leído todo lo que se escribió sobre mí, pero solo quiero volver a casa para tener a mi hijo. Eso es todo lo que quiero ahora. Haré lo que sea necesario para poder volver a casa y vivir tranquilamente con mi hijo'.



ISIS mujer arrempentida (2).jpg

Una historia que conmocionó a todo un país

El 17 de febrero de 2015, las tres chicas se van del Reino Unido a Siria cuando deberían haber estado en la escuela. El trío voló desde el aeropuerto de Gatwick a Estambul, Turquía, antes de continuar a Siria a través de tierra.

"Llevaba una vida normal en Raqqa, de vez en cuando bombardeaban y esas cosas. Pero cuando vi la primera cabeza cortada en un recipiente, no me desconcertó en absoluto. Era la de un luchador capturado en el campo de batalla, la de un enemigo del Islam. Pensé solo en lo que habría hecho a una mujer musulmana si tuviera la oportunidad".